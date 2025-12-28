Saint-André : plus de 3.000 foyers progressivement réalimentés en eau après l’incident de Ravine-Creuse

Le forage de Ravine-Creuse à Saint-André est désormais remis en service depuis ce dimanche 28 décembre 2025. Suite à la défaillance de la pompe principale, les équipes techniques de la Cise Réunion ont été mobilisées pour permettre une réparation accélérée, dans un contexte de tension extrême sur le réseau. Plus de 3.000 foyers ont été progressivement réalimentés en eau dès ce dimanche matin. (Photo : sly/www.imazpress.com)

La pompe défectueuse a été extraite, remplacée "et testée avec succès", indique la Cise.

L’installation est de nouveau fonctionnelle à pleine capacité.

Au-delà de la réparation du forage, les équipes de CISE ont procédé à une série de manœuvres hydrauliques :

- réouverture progressive des vannes,

- équilibrage des pressions,

- opérations de purges pour garantir la quantité d’eau à la reprise.

Ces interventions ont permis un retour progressif et sécurisé de l’alimentation en eau.

- Une coordination au service des habitants de Saint-André -

Au-delà de la technique, "c’est une mobilisation collective et solidaire qui a permis d’atténuer les effets de cette situation exceptionnelle" se félicite la Cise qui tient à saluer la mobilisation conjointe de la Cirest et de la ville de Saint-André, qui a permis le déploiement rapide de citernes d’eau et la distribution de plus de 2.500 packs d’eau.

Cet incident intervient dans un contexte de fragilité structurelle des réseaux d’eau dans l’est de La Réunion. "Avec ces contraintes, la mission de la Cise et de ses agents est de favoriser une eau de qualité. L’opérateur renouvelle son engagement à faire preuve de transparence dans la gestion de ces épisodes sensibles, au service de l’intérêt général."

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Lors de la remise en service du réseau, la qualité de l’eau, la pression et la coloration sont susceptibles d’être perturbées pendant quelques heures. Pendant cette période, elle peut être impropre à la consommation. Les abonnés doivent ainsi prendre la précaution de ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments.

Toutefois, cette eau peut être utilisée pour tous les autres usages sanitaires.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]