Violences envers les postiers : "Mépris, Incivilités, Insultes, Agressions... Ça suffit"

SUD Poste Réunion dénonce les agressions et les incivilités de plus en plus fréquentes auxquelles sont confrontés les postier-es à La Réunion. (Photo d'archive : rb/www.imazpress.com)

Le lundi 27 mars, un facteur de Saint-Pierre a été pris à partie par un groupe de quatre individus qui ont bloqué son véhicule et l'ont agressé physiquement. Les agresseurs ont reproché au postier d'avoir renvoyé une lettre qui leur était destinée.

Au cours de l'agression, le facteur a été frappé, de plus, ses affaires et des colis lui ont été volés. Un autre facteur intérimaire en a fait les frais le lendemain et s’est fait insulté.

Malheureusement, ces agressions ne sont pas des cas isolés car elles sont en augmentation chez les factrices et facteurs et les agents des bureaux de Poste.

SUD Poste Réunion est préoccupé par la sécurité de ses salarié-es en contact avec les usager-es et demande une plus grande protection pour eux. Nous appelons la Poste à agir rapidement pour mettre fin à ces comportements inacceptables et garantir la sécurité de tous les travailleurs de la Poste à La Réunion.

Ce n'est pas la première fois que nous dénonçons ces agissements, et bien souvent, les agents se retrouvent livrés à eux-mêmes.



Cependant, nous constatons que la Poste ne prend pas suffisamment en compte les risques auxquels sont confrontés ses agents. Les mesures de protection sont insuffisantes et la situation ne cesse de se détériorer.

D'autant plus que La Poste de La Réunion détient le triste record du plus fort taux d'arrêts maladie de l'ensemble de La Poste en France.

Les incivilités sont également liées au manque de moyens, aux suppressions d’emplois, au désengagement de la Poste dans sa mission de service public, à l'augmentation du personnel précaire non formé, aux tarifs prohibitifs et à la politique du tout numérique qui n'est pas adaptée à La Réunion.

Nous demandons que les politiques remettent sur la table l'ensemble des missions de service public à La Réunion, car celles-ci se dégradent, en particulier celles de La Poste.



SUD Poste Réunion refuse de considérer la violence comme une partie normale de la vie de travail de nos agents. Nous sommes déterminés à accompagner les agents qui estiment que leur sécurité a été négligée et nous n'hésiterons pas à déposer une plainte pour non-assistance à personne en danger si nécessaire.



Nous exhortons la Poste à prendre des mesures urgentes pour garantir la sécurité de ses salarié-es et à revoir sa politique pour prévenir de tels incidents à l'avenir.