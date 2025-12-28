70 ans d'amour : à l'Entre-Deux, le couple Berrichon célèbre ses noces de platine

70 ans de mariage ! Oui, vous avez bien lu. Ce dimanche 28 décembre 2025, le couple Berrichon, qui a élu domicile à l’impasse des Orangers à la Ravine des Citrons, célèbre soixante-dix années de mariage. Des noces de platine, "un lien rare et précieux forgé par le temps, la patience et un amour indéfectible", écrit la municipalité de l'Entre-Deux. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : ville de l'Entre-Deux)

Avec élégance et fidélité Elisette Paule Seychelles et Accé Morile Berrichon ont scellé leur union le 28 décembre 1955, à l’Entre-Deux. Ils décident de fonder leur famille et donnent naissance à dix enfants : Alain, Reine Andrée, Marie Claude, Huguette, Gilbert, Véronique, Nadège, Corinne, Pascal et la benjamine Séverine.

Malheureusement, partie trop tôt, Huguette décède à l’âge de six mois ; Pascal durant sa dixième année et l’aîné quitte ce monde à soixante ans. Des chagrins à surmonter pour les Berrichon qui, plus que jamais, préfèrent laisser derrière eux la fatalité pour la vie. Car, tout près d’Elisette sur son fauteuil, des prières ne la quittent pas. Une manière de laisser la lumière panser les blessures et d’ouvrir l’esprit à la renaissance.

Les Séverin ne ressentent pas la solitude et pour cause, leurs plus proches voisins sont leurs enfants et petits-enfants. De quoi renforcer l’unité ! Pour entretenir la vitalité de ses deux parents, c’est Séverine qui veille jour et nuit sur eux. Peu volubile, mais très observatrice, la "petite dernière" de la fratrie sait s’adapter aux besoins de ses parents qui ne sont pas exigeants sur leur alimentation, vu qu’Elisette mange de tout et qu’Accé est contraint de privilégier la nutrition liquide en pharmacie.

Pour garder la pêche, tout ce petit monde voit la visite régulière des autres membres de la famille. Pour le bien-être d’Elisette et d’Accé, chacun sait faire preuve de tendresse et d’affection.

Au fait, comment zot la connu a zot ?

Loin d’avoir sa langue dans sa poche, Véronique, le sixième enfant du couple, s’adresse directement à son père, assis à côté d’elle, et lui demande : "quand zot deux la fé connaissance, où la trouve Maman ?"

A 94 ans et de constitution fragile, Accé balbutie quelques mots et confirme que c’est durant un bal dans le village. Comme pour beaucoup de jeunes Entredeuxiens, les rencontres s’effectuaient, à l’époque, dans un salon de bal.

"Avant notre mariage, Accé cultivait du géranium et des petits pois au Dimitile. I montait et i redescendait avec le bœuf Pano, quelques jours plus tard. Mais le cyclone de 1948 a ravagé les sommets et les plantations", a détaillé Elisette. "Nous lé tombés amoureux tout de suite", se souvient la mère de famille. "Nou la continué d’aller au bal à Mahavel, au Tampon, un peu partout", a-t-elle ajouté.

Une fois marié, Accé épouse le métier de maçon, jusqu’à sa retraite. Respectivement conseiller municipal, membre du Comité des Fêtes, de l’association des Anciens Combattants, ainsi que du club de football, Accé est très actif. Mais par-dessus tout, Accé aime danser. De son côté, Elisette effectue le ménage chez les Legros, en face de l’école de la Mare, ainsi que chez Marco Arel. Elle a également effectué des tâches à l’école maternelle du temps de Mme Moulan et Mme Rivière.

"Mi voyais mes parents toujours actifs. Papa en train de prendre le bus en lèr là-bas pour aller avec la 3ème jeunesse ou encore lorsque lu la été élu 1er Dauphin de Mister Papi, lors d’une foire à Bras-Panon, en 2006", se remémore Véronique. "Et, attend ma faire rire a ou : aujourd’hui, Maman est très orgueilleuse. Quand mi traverse le chemin avec elle, elle i tient ma main. Et, une fois arrivé sur le parking, elle i lâche ma main pour pas que le monde i voit", rigolent les filles et la mère. Elisette qui ne s’avoue pas vaincue face aux années !

Toujours svelte, Accè n’a pas changé. Même s’il ne souhaite plus quitter son domicile, il se plaît de l’entourage de ses seize petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Avec humilité, Elisette esquisse un sourire : "C’est une grande famille. Une fierté d’avoir cette descendance à nos côtés."

Si Elisette avait la certitude d’avoir encore 70 ans devant elle, elle écrirait la même histoire avec Accé, son amour de toujours : "parce que nous aime a nous", souffle-t-elle à l’oreille.

Accé éprouve beaucoup de plaisir à rester les yeux dans les yeux avec son épouse, sous la grande véranda ventilée. Quant aux enfants, ils se satisfont de la présence de leurs deux parents. "Arrivés à 70 ans de mariage, c’est une fierté", confie Corinne.

Pour la circonstance les Berrichon ont demandé une messe à domicile, ce dimanche et célèbrent leurs noces de platine durant un vin d’honneur, en famille et entre proches. "Si Papa était encore valide, on aurait fait un pique-nique", tient à préciser Véronique. "Mais, ce n’est pas plus mal de rester à la maison", conclut-elle.

Une vie à deux qui inspire force et admiration. Comme le platine, l’amour des Berrichon est rare, solide et inaltérable. C'est une histoire d'éternité écrite à deux, jour après jour.

Et, cerise sur le gâteau, Madame et Monsieur Berrichon n’ont pas, une seule seconde, hésité à échanger un ti bisou doux, histoire de prouver que l’amour est toujours présent et le sera probablement encore, loin des yeux.