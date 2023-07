Bac, brevet… l'heure des tous derniers résultats

Fin du suspense ce vendredi 7 juillet 2023 pour les élèves de troisième. C'est leur jour des résultats du brevet des collèges, le tout premier examen qu'ils ont passé dans leur vie scolaire. Un moment très attendu par les 14.839 inscrit.e.s à La Réunion. Mais les collégien.ne.s ne sont pas les seuls à attendre impatiemment leurs résultats. Les 1.217 élèves ayant dû passer les rattrapages du baccalauréat attendent eux aussi de savoir s'ils ont obtenu le précieux sésame (Photo : sly/www.imazpress.com)

À La Réunion, c'est à 9 heures que les résultats du brevet des collèges seront dévoilés.

Cliquez ici pour les résultats du brevet.

Pour les lycéens, il faudra attendre 8 heures afin de connaître les résultats.

Cliquez ici pour les filières générales et technologiques.

Cliquez ici pour les filières professionnelles.

Retrouvez l'ensemble des résultats sur le site du Rectorat.

- Plus de 14.000 inscrits à La Réunion -

Cette année, ils étaient 14.839 à passer le brevet à La Réunion contre 14.505 en 2022. 12.646 d'entre eux viennent de la série générale et 2.193 de la série professionnelle.

À la session 2022 du brevet, le taux de réussite dans l'Académie de La Réunion était de 84,4 % toutes séries confondues, soit 84,1 % pour la série générale et 86,6 % pour la série professionnelle. Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé à 88 % (88,8 % pour la série générale et 77,5 % pour la série professionnelle).

Le taux de réussite semble se maintenir au fil des années puisqu'en 2021, il s'élevait à 84,3 % toutes séries confondues.

- Comment sont notés les collégiens au brevet ? -

Les collégiens sont évalués sur un total de 800 points. Sur ces 800 points, huit composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points) et cinq épreuves terminales dont un oral obligatoire à la fin d'année de troisième (400 points).

Le Français, les Mathématiques et l'oral comptent pour 100 points chacun, l'histoire-géographie et enseignement moral et physique 50 points et les sciences 50 points également.

Concernant la maitrise du socle commun de connaissances, compétences et culture, les points sont attribués au conseil de classe. Pour chaque composante le candidat peut se voir attribuer 10 points en cas de maîtrise insuffisante, 25 points pour une maîtrise fragile, 40 points pour une maîtrise satisfaisante ou 50 pour une très bonne maîtrise.

- Les lycéens pas oubliés… -

Malheureux au premier tour, quelques 1.217 élèves Réunionnais ont passé les épreuves de rattrapage du baccalauréat.

Ces rattrapages concernaient les candidats qui ont obtenu moins de 10/20 mais au moins 8/20 de moyenne au bac.

Le rectorat a annoncé 9.542 admis dès le premier groupe d'épreuves sur 11.667 candidats (hors agriculture).

La meilleure moyenne a été décrochée en bac général. 19,58 pour une élève du lycée Jean Hinglo au Port. Légèrement derrière avec 19,33, un candidat au bac professionnel spécialité Maintenance électricité du lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph. Pour le bac technologique, la meilleure moyenne, 18.15, a été obtenue par une élève de la série ST2S du lycée Bellepierre à Saint-Denis.

- Après les résultats la fête... mais avec prudence -

Mais alors que les jeunes vont s'amuser et célébrer la fin de l'année, cette période fait de juillet un moment sensible sur les routes de l'île.

Le préfet de La Réunion appelle donc tous les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers et leur entourage, à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route, afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame.

Une campagne de communication dans les bars et restaurants, afin de sensibiliser sur les thèmes des dangers de la consommation d’alcool au volant, se déroulera du 6 au 19 juillet.

- Adoptez les bons comportements pour votre sécurité et celle des autres -

"Sam" fait partie de la fête : désignez un "Sam" avant de sortir, c’est le conducteur qui s’engage à ne pas boire et à vous ramener sain et sauf. Il peut s’agir d’un parent assurant le transport des jeunes en toute sécurité et de manière responsable.

Si "Sam" ne peut pas venir : prévoyez, avant la fête, un moyen de transport sécurisé pour rentrer (bus, taxi, navette, etc.). Sinon, il est préférable de dormir sur place. Mieux vaut mal dormir, que mal finir.

Jeune ou moins jeune, soyons responsables : chaque membre de la famille, chaque ami doit veiller à ce qu’aucun proche ne prenne la voiture après avoir bu.

- Les forces de l’ordre mobilisées sur les routes -

Le préfet a demandé aux forces de l’ordre d’être particulièrement présentes sur les routes pendant cette période. Un plan de contrôle a été établi et tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contraventions délictuelles.

En 2023, au 23 juin, ce sont déjà 18 personnes qui ont perdu la vie sur les routes réunionnaises. L’alcool est présent dans 59 % des accidents mortels.

Durant l’année 2022, 14 jeunes sont décédés sur nos routes sur un total de 45, les 0-25 ans représentant 31 % des personnes tuées. 33 % des accidents mortels impliquent au moins un conducteur alcoolisé.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com