Baccalauréat : c'est l'heure des résultats pour les 11.998 candidats de l'Académie

Admis, au rattrapage, recalé ?... Ce mardi 4 juillet 2023, c'est le jour J pour les 11.998 candidats au baccalauréat nouvelle version de La Réunion. L'heure de la délivrance pour certains (qui connaissent d'ailleurs déjà 80% de leur note) et donc de la découverte des résultats tant attendus, synonyme de fin d'année et début d'une nouvelle étape vers dans leur chemin vers la vie active. Et même si le baccalauréat a perdu de sa charge symbolique (suite à la réforme Blanquer), le moment des résultats reste toujours un moment important pour les lycéens. Rendez-vous donc à 10 heures…

À La Réunion, c'est à 10 heures que les résultats du baccalauréat pour les filières générales, technologiques comme professionnelles. Que cela soit en ligne ou directement sur les panneaux d'affichage dans les établissements.

Tous les résultats seront publiés sur le site du rectorat dès 10 heures ce mardi.

Cliquez ici pour les filières générales et technologiques.

Ici pour les filières professionnelles.

- Pas de panique pour ceux qui iront au rattrapage… -

Pour les quelques élèves n'ayant pas obtenu leur diplôme lors de la première session, il reste une opportunité de décrocher son baccalauréat.

Ces rattrapages concernent les candidats qui ont obtenu moins de 10/20 mais au moins 8/20 de moyenne au bac.

Les épreuves de rattrapage démarreront dès demain, mercredi 5 juillet 2022, et se tiendront jusqu'à vendredi.

La date des résultats du bac après le rattrapage (appelé aussi second groupe) est fixée vendredi 7 juillet 2023.

- La plupart connaissent déjà leur note -

Depuis la mise en place de la réforme Blanquer, pour certains élèves, il n'y a plus guère de suspense puisqu'ils connaissent déjà 80% de la note. Ceux qui sont certains de l'avoir peuvent juste espérer avoir une mention.

En effet, depuis la mise en place du nouveau baccalauréat, le contrôle continu et les épreuves de spécialités comptent chacun pour 40% de la note finale.

La philosophie et le Grand Oral qu'ils ont donc passé ces dernières semaines comptent pour 20% de la note.

- Plus de 11.000 candidats à La Réunion -

À La Réunion, ce sont 11.998 candidats qui sont inscrits cette année au baccalauréat, dont 211 relevant du ministère de l'Agriculture.

5.527 sont inscrits au bac général (soit 46% des candidats).

2.817 au bac technologique (STMG ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie - soit 23,5 % des candidats).

3.654 au bac professionnel dans 61 spécialités relevant de l’Éducation nationale et 170 inscrits dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture (soit 30,5 % des candidats). 1.559 sont inscrits dans une spécialité de la Production (- 83 par rapport à la session

2022) et 2.095 inscrits dans une spécialité des Services (- 141 par rapport à la session 2022).

Les effectifs sont toujours les plus importants dans les spécialités : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (674), Métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l’espace commercial (467), métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (255).

Des effectifs globaux qui sont en baisse de 0,6 % par rapport à 2022.

183 candidats de moins en bac général et 34 candidats de moins en baccalauréat technologique. Concernant le bac professionnel, c'est 224 candidats de moins.

À savoir que le candidat le plus jeune à 15 ans et est scolarisé au lycée de Trois-Bassins, tandis que le plus âgé à 48 ans participera en candidat libre pour un bac professionnel.

- Après les résultats la fête... mais avec prudence -

Mais alors que les jeunes vont s'amuser et célébrer la fin de l'année, cette période fait de juillet un moment sensible sur les routes de l'île.

Le préfet de La Réunion appelle donc tous les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers et leur entourage, à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route, afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame.

Une campagne de communication dans les bars et restaurants, afin de sensibiliser sur les thèmes des dangers de la consommation d’alcool au volant, se déroulera du 6 au 19 juillet.

- Adoptez les bons comportements pour votre sécurité et celle des autres -

"Sam" fait parti de la fête : désignez un "Sam" avant de sortir, c’est le conducteur qui s’engage à ne pas boire et à vous ramener sain et sauf. Il peut s’agir d’un parent assurant le transport des jeunes en toute sécurité et de manière responsable.

Si "Sam" ne peut pas venir : prévoyez, avant la fête, un moyen de transport sécurisé pour rentrer (bus, taxi, navette, etc.). Sinon, il est préférable de dormir sur place. Mieux vaut mal dormir, que mal finir.

Jeune ou moins jeune, soyons responsables : chaque membre de la famille, chaque ami doit veiller à ce qu’aucun proche ne prenne la voiture après avoir bu.

- Les forces de l’ordre mobilisées sur les routes -

Le préfet a demandé aux forces de l’ordre d’être particulièrement présentes sur les routes pendant cette période. Un plan de contrôle a été établi et tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contraventions délictuelles.

En 2023, au 23 juin, ce sont déjà 18 personnes qui ont perdu la vie sur les routes réunionnaises. L’alcool est présent dans 59 % des accidents mortels.

Durant l’année 2022, 14 jeunes sont décédés sur nos routes sur un total de 45, les 0-25 ans représentant 31 % des personnes tuées. 33 % des accidents mortels impliquent au moins un conducteur alcoolisé.

