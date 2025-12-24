L’ONG Bloom porte plainte contre la publicité "déloyale, malhonnête et mensongère" du loup d’Intermarché

La publicité de Noël d'Intermarché, mettant en scène un loup devenant végétarien, est ciblée par une plainte de l'ONG Bloom. L'organisation de défense "de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans" estime que ce spot est "mensonger".

Depuis plusieurs jours, la publicité d'Intermarché, relayée pour la période de Noël, connaît un certain succès en France, mais aussi à l'étranger. Prenant la forme d'un conte de Noël, le spot met en scène un loup solitaire, décidant, au moment des fêtes de fin d'année, de se rapprocher de ses voisins animaux... en arrêtant de les dévorer.

Dans ce court film, le prédateur passe donc à un régime pesco-végétarien, mangeant à la fois des produits végétaux, mais aussi du poisson. Regardez.

- Un "loup mal-aimé" des défenseurs des poissons -

Cette consommation de poissons est dénoncé par l'ONG Bloom, qui lutte contre ""la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans"".

Dans un communiqué, l'association annonce porter plainte contre le groupe de grande distribution. En cause, une "publicité mensongère", qui entretiendrait "une confusion profondément ancrée, bien qu'erronée, entre végétarisme et consommation de poisson". Cette requête a été déposée auprès du jury de déontologie publicitaire de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

La structure estime que cette publicité a été réalisée "au bénéfice direct de la promotion de produits issus de la pêche d'Intermarché, puisque l'enseigne possède sa propre flotte de pêche, la Scapêche".

Une filière régulièrement critiquée par Bloom à travers d'autres actions. "Ces apparitions d'un loup pêcheur et consommateur de poisson, incohérentes avec le fil narratif d'un loup végétarien, ne sauraient être fortuites venant de la première flotte de pêche française, de surcroît à l'abord des fêtes de Noël, qui correspondent à un pic de ventes de produits de la mer", poursuit Bloom.

Désormais, ce sera à l'ARPP de statuer sur cette demande de "déclenchement d'une procédure d'urgence" pour faire retirer les plans de poissons de l'histoire du loup "mal aimé".

