Baleines à bosse : 416 individus observés cette saison à La Réunion

Globice avait prévenu. Malgré l'impression d'avoir aperçu moins de baleines cette année, la saison 2024 se place dans le top 3 des meilleures années à La Réunion. Au total, 416 individus uniques ont été observés sur les quelque 5.200 photo-identifications de nageoires caudales enregistrées (Photo : www.imazpress.com)

"Une très bonne saison au regard de l'historique global", confiait Jean-Marc Gancille précédemment.

- 416 baleines identifiées -

416 cétacés nous ont rendu visite cette année à La Réunion contre 1.156 en 2023, l'année de tous les records.

Cette saison est d'ailleurs dans le top 3 des meilleures saisons enregistrées, comme le constatait Globice.

"On peut être très satisfaits sur la présence des baleines dans nos eaux territoriales encore cette saison" commente l'association.

L'analyse de plus de 5.200 photo-identifications de nageoires caudales de baleines à bosse, grâce au notre partenariat avec Happywhale.

Le programme de science participative Kodal aura permis d'identifier 42% de l'ensemble de ces individus. 58% l'ont été via l'effort de prospection des équipes scientifiques et bénévoles de Globice.

- 22.300 personnes sur l'application Balèn terla -

Depuis le 17 juin 2024, Globice a lancé l'application Balèn Ter La, permettant aux Réunionnais comme visiteurs de passage d'observer les cétacés sans avoir à aller en mer.

Une application qui a connu un franc succès. "Nous sommes très heureux que Balèn terla ait immédiatement trouvé son public. 22.300 personnes ont téléchargé l’application et surtout, l’ont utilisé intensément durant la saison", se réjouit Jean-Marc Gancille.

"C’est la marque d’un engouement très fort de la population pour les baleines et pour un mode d’observation sans aucun impact sur leur quiétude. Avec Balèn terla, nous disposons d’un outil utile pour sensibiliser les réunionnais et les touristes à ces animaux merveilleux afin d’encourager des pratiques qui leur soit le moins préjudiciables possible".

Réunionnais, touristes, professionnels attendent désormais patiemment que la prochaine saison pour apercevoir ces géantes des mers revienne. Des baleines qui on l'espère, reviendront en toute quiétude l'année prochaine – et en nombre – le long des eaux réunionnaises.

