Bras-Panon : le marché de nuit revient pour une deuxième édition

Après le succès de sa première édition, le mois dernier, le marché de nuit de Bras-Panon revient pour une deuxième soirée. Organisé par l’Association Insertion Environnement Réunion (AIER), en partenariat avec la ville de Bras-Panon, le marché se tiendra sur la place Michel-Debré, face à la mairie, de 17h à 22h30. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au programme : artisanat, maraîchage, animations, et une nouveauté pour cette deuxième édition : un espace de restauration sous la forme d’un "food court", pour profiter pleinement de la soirée en famille ou entre amis.

"Le rendez-vous est appelé à devenir mensuel, avec une organisation prévue tous les deuxièmes samedis du mois, sauf exception", précise la ville de Bras-Panon. Une convention a été signée entre l’AIER et la ville de Bras-Panon jusqu’en août 2027, permettant d’inscrire durablement ce marché dans la vie locale.