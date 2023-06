Carambolages en série sur les routes de La Réunion, plusieurs kilomètres de ralentissements

Ce jeudi 29 juin sur les routes de La Réunion, c'est carambolages en série. Que cela soit dans l'est ou dans le sud. Prudence donc à tous les automobilistes roulant dans le secteur de Sainte-Marie et de Saint-Pierre et dans l'ouest (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Démarrons à Sainte-Marie. Un accident impliquant trois véhicules a eu lieu dans la descente de La Mare en direction de Saint-Denis. Trois véhicules étaient impliqués. La voie de gauche a été neutralisée. L'incident est terminé mais pas les embouteillages. Le CRGT annonce encore cinq kilomètres de ralentissements.

Dans l'autre sens, en direction de Saint-André, c'est un autre accident impliquant une voiture et une moto qui a eu lieu sur la voie bus. Ce dernier est également terminé.

Un peu plus loin, avant la pente Bel Air à Sainte-Suzanne, c'est une perte de contrôle. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée.

- Et dans le sud... -

Dans le sud de l'île, c'est un carambolage entre cinq véhicules qui a eu lieu au niveau de Mon Caprice en direction de Saint-Pierre. Mais un sur-accident a également eu lieu en raison des embouteillages provoqués. L'incident est terminé.

Mais un autre accident a eu lieu entre un véhicule et une moto à Petite-Île.

À Saint-Paul également, sur la RN1A au niveau de Savanna, un poids lourd a perdu le contrôle.

