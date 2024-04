Cilaos : nouvel échouage de pétrels… une situation "qui risque de se répéter si rien n'est fait"

Ce mardi 16 avril 2024, bis repetita du côté du cirque de Cilaos. Ce que craignait la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) est arrivé. Un nouvel échouage de pétrels a eu lieu dans la nuit. Pour l'heure, on compte près de 70 oiseaux échoués. Une équipe de la Seor va remonter pour les récupérer. Hier, lundi 15 avril, 281 pétrels de Barau avaient déjà été récupérés par la commune. Une situation à laquelle s'attendait la Seor, "mais qui reste catastrophique". La Seor qui rappelle une nouvelle fois l'importance de diminuer la pollution lumineuse sur La Réunion. Le maire de Cilaos explique que les habitants sont très sensibilisés aux échouages des pétrels depuis les années et qu'en plus de l'extinction sur les sites sportifs, la lumière de sites privés et la météo ont entraîné ces échouages massifs (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Un nouvel échouage massif s'est de nouveau produit cette nuit à Cilaos", informe Léo Chevillon, chargé de mission oiseaux marins à la Seor, interrogé par Imaz Press.

"Selon nos informations, l'église et l'éclairage public n'avaient pas été éteints."

(Photo : Seor)

À l'heure où nous écrivons ce papier, le nombre d'oiseaux échoués est provisoirement de près de 70. "Une équipe de la Seor va remonter les récupérer dans la journée pendant qu'une autre se charge de relâcher tous ceux récupérer hier qui sont aptes", dit-il.

Contactée, la mairie de Cilaos explique, "depuis deux soirs les échouages sont de retour. En 2021, "confrontée à une situation d'échouage chronique, la commune a engagé des travaux de modernisation de son réseau d'éclairage public pour plus de 500.000 euros en partenariat avec le Sidelec par un remplacement de plus de 80% des luminaires sur tout le territoire", indique le maire de la commune, Jacques Técher.

"Ces nouveaux lampadaires sont étudiés spécifiquement pour diminuer considérablement l'impact sur les pétrels et la faune nocturne, avec également un dispositif de graduation de la luminosité."



"Cette année 2024, en plus de l'extinction sur les sites sportifs, deux phénomènes se sont conjugués. Premièrement, deux sites non maîtrisés : la caserne du SDIS et une menuiserie privée, tous deux situés en hauteur avec des spots lumineux et une météorologie défavorable ces deux derniers jours avec un brouillard épais, ont provoqué ce phénomène d'échouage", ajoute l'édile.

"La commune a sensibilisé le SDIS. Concernant le particulier plusieurs interventions ont été faites. Il faut trouver des mesures coercitives. Les habitants de Cilaos sont très sensibilisés aux échouages des pétrels depuis les années 80, la quasi totalité est ramassée, et relâchée."

La commune ambitionne d'ailleurs de créer sur son territoire une maison de la biodiversité avec l'idée de créer un sanctuaire du pétrel de Barau. Un projet sur lequel la commune travaille avec la Seor et l'Université.

- 281 pétrels retrouvés échoués -

Car oui, "hier", lundi 15 avril 2024, 281 pétrels de Barau ont été retrouvés échoués, rien que sur la commune de Cilaos. Si 174 vont pouvoir retrouver les airs ce mardi, 93 ont été rapatriés sur le centre de soins de Saint-André pour être soignés. Sept oiseaux sont décédés.

Un chiffre auquel s'ajoutent les autres volatiles retrouvés échoués sur La Réunion, dont une quarantaine à Salazie.

Et si sur Cilaos, autant de pétrels ont été retrouvés, c'est grâce au flair d'un chien d'un bénévole, dressé pour repérer les volatiles.

(Vidéo : Seor)

En 2015 déjà, 200 pétrels s'étaient échoués sur le stade de Cilaos, attirés par les lumières.

Toujours à Cilaos, en 2018, 75 jeunes pétrels avaient été récupérés à Cilaos. Désorientés par les éclairages du stade, ils se sont échoués sur le site.

En 2023, 1.035 jeunes pétrels de Barau ont été pris en charge la Seor. 91% d'entre eux ont pu être sauvés et relâchés. "D'où l'importance pour les Réunionnais comme (et surtout) pour les collectivités, d'accentuer les actions en faveur de la préservation de ces oiseaux endémiques de l'île" avait alors commenté la société ornithologique

- Alerte sur la pollution lumineuse -

"Ce qui explique cet échouage ce sont les éclairages", lance Léo Chevillon. "Depuis février nous demandons que les éclairages publics soient éteints mais à Cilaos ils étaient allumés."

À cela s'est ajoutée une météo peu clémente "avec de la brume qui a démultiplié la pollution lumineuse".

Si ce n'est pas la première fois que cela arrive, "on a battu un triste record, plus que ce que l'on n'a jamais vu", souligne le chargé de mission à la Seor. "Mais ce n'est pas une surprise. Tous les ans on dit ça va arriver."

La Société d'études ornithologiques craint d'ailleurs que si rien n'est fait, cette situation ne cesse de se répéter durant toute la saison d'envol des pétrels, dont le pic est prévu le 20 avril.

La Seor a d'ailleurs alerté la sous-préfecture de Saint-Pierre sur cette situation catastrophique.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

