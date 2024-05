Coupe d'Europe de vitesse : Léo Grosset en or et Louise Fontaine en bronze

Vendredi 24 mai 2024 six athlètes du Pôle espoir escalade de La Réunion avaient rendez-vous à Mezzolombardo (Italie) pour la première étape de Coupe d’Europe de vitesse Jeunes avec l’équipe de France jeunes. Léo Grosset termine en tête les qualifications. Léo remporte la première compétition internationale de sa jeune carrière. Louise Fontaine réalise un beau parcours et monte sur le podium. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Fédération d'escalade)

Léo Grosset (Austral Roc) domine l’épreuve en U16. Il remporte largement les qualifications avec plus d’une demi seconde d’avance sur le meilleur prétendant, et ne laisse aucune chance à chacun de ses adversaires lors des duels de phase finale. Léo remporte la première compétition internationale de sa jeune carrière !

Louise Fontaine (Est’Kalad Club) réalise un beau parcours et monte sur le podium en U20 ! Deuxième des qualifications, elle s’incline en demi-finale face à la favorite et vainqueure de l’épreuve, l’ukrainienne à Daria Tkachova. En petite finale, elle se remobilise et prend finalement le dessus sur une autre ukrainienne, Kateryna Holobokova. Louise décroche une belle médaille bronze pour commencer sa saison internationale.

En U18, Maélane Villedieu (Austral Roc) et Eva Lina Rymasz (Austral Roc) ne passent pas loin de la qualification en finale et se classent respectivement 9 et 12e. Pour sa première compétition internationale Romain Velprat (Montagne Réunion) prend la 15e place.

Enfin en U20, pour son retour à la compétition Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) signe le 9e temps des qualifications, à seulement 2 centièmes d’une place en finale.

Nous retrouverons tous ces athlètes lors de la deuxième étape du circuit Européen de vitesse Jeunes, du 19 au 21 juillet 2024 à Zilina (Slovaquie).