Dans le sens nord - ouest : 19 km d'embouteillage entre la Grande Chaloupe et le Bernica

Grosse galère pour les usagers circulant entre le nord et l'ouest ce vendredi 6 octobre 2023. A la suite de trois accidents dans le secteur de Saint-Paul, de gros bouchons se sont formés entre la Grande Chaloupe sur la NRL et le viaduc du Bernica sur la route des Tamarins. A 15h45, la direction régionale des routes recensait 19 km d'embouteillage. Prudence et patience dans la zone (Photo www.imazpress.com / redac@ipreunion.com)

Le premier accident s'est produit vers midi au niveau de l'échangeur de Saint-Paul. Le deuxième a eu lieu un peu plus tard sur la 4 voies surplombant la route Digue à Saint-Paul. Le troisième a eu lieu en milieu d'après-midi sur le pont Vinh San où une voiture s'est retrouvée sur le toit après l'accident.

Ces bouchons se sont d'autant plus rapidement formés que le vendredi est tradtionnellement un jour où la circulation du nord vers l'ouest est chargée, veillle de week-end oblige.

Les choses se sont encore compliquées lorsqu'un automobiliste est tombé en panne dans la montée vers le viaduc du Bernica.

La plus grande prudence est recommandée dans le secteur.

