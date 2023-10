De la peinture noire pétrole sur des panneaux publicitaires pour lutter contre la promotion d'énergies fossiles

Dans la nuit de ce mercredi 18 à ce jeudi 19 octobre 2023, des militants ont mené une action de lutte contre la publicité d'énergies fossiles, interdite depuis le projet de loi Climat et Résilience en 2021. Des membres de Greenpeace ont inscrit le décret en question à la peinture noire pétrole sur des panneaux publicitaires de Total Energies faisant la promotion de gourde "Grand Raid". Nous publions leur communiqué ci-dessous.

19 octobre 2023, gran matin, c’est à la peinture noire pétrole que des militants ont appliqué ce décret et dénoncé le greenwashing du plus grand pollueur de France.

TOTAL ENERGIES champion du soft power s’est infiltré partout : éducation (concours VIA Créative ne partenariet avec le Rectorat de La Réunion en 2022), sport (Coupe du monde de rugby 2023), culture (Musée du Louvre), environnement (Conservatoire du Littoral). Objectif ? S’acheter une image humaniste et écolo ! Quelle alléchante opportunité pour TOTAL Energies que toute la population réunionnaise qui va vivre au rythme du Grand Raid pendant les prochains jours !!

L'entreprise Total a lancé une vaste campagne de publicité. Des dizaines de panneaux en 4 x 3 m ont été investis par une gourde métallique arborant le logo de la firme pétrolière.

Le partenariat du Grand Raid avec TOTAL ENERGIES : du greenwashing insolent et choquant ! Rappelons-nous que TOTAL ENERGIES, c’est déforestation, déplacement de populations, destruction d’espaces protégés terrestres en Ouganda (EACOP et Tilenga), c’est projet gazier offshore destructeurs de ceux qui vivent de la pêche du sounouk en Afrique du Sud, c’est le scandale sanitaire et écologique des gaz de schiste en Amérique du Nord, c’est pollution atmosphérique, c’est destruction du vivant.

TOTAL ENERGIES, c’est aussi 40 milliards d’euros de bénéfices pour l’année 2022 (record pour l’entreprise), sans avoir payé d'impôt sur les sociétés en France, ni sur son exercice 2019, ni sur son exercice 2020. C’est plus de 5 milliards de dollars de bénéfices au 1er trimestre de l'année 2023 ! De quoi renflouer les caisses de l’État pour financer retraites, sécu et... Grand Raid !

Le 20 mars 2023, le 6ème rapport du GIEC hurle à l’arrêt de la consommation d’énergies fossiles. Stoppons les énergies fossiles, maintenant, relocalisons notre alimentation, chassons le gaspillage, développons les transports communs, compostons, préservons la biodiversité, nout zarlor !

Après 40 années d’alertes, le message est pourtant clair, mais les compagnies pétrolières font la sourde oreille, sous le regard concupiscent du gouvernement.

Alors, jeudi dans la nuit, armés de peinture noire et d’affiches que nous avons écrites et coloriées avec nos enfants, ceux qui vivrons dans le monde que nous leur laisserons, nous avons appliqué la loi climat et résilience sur quelques gourdes en 4 x 3 m. Lorsqu'une loi est injuste, nous la dénonçons et quand une loi est juste, nous l’appliquons. A la peinture.