Des événements pour célébrer les deux ans du contrat d’engagement jeune

Des événements sont organisés pour les deux ans du contrat d’engagement jeune (CEJ), sous l’égide de l’Etat, par les missions locales et France Travail sur l’ensemble du territoire. Une vingtaine de manifestations est proposée jusqu’au mois d’avril. Au programme : diffusion dans les missions locales des parcours filmés de jeunes bénéficiaires, pièces de théâtre, forums, projets participatifs, visites de musées avec ateliers-débats, rencontres avec des entreprises, etc. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration)

Parmi ces manifestations, sont proposés notamment le forum des métiers du commerce avec un magasin virtuel interactif proposant une découverte des métiers du commerce ou encore la visite d’un musée afin d’explorer un aspect de la culture réunionnaise et d’amener les jeunes à prendre conscience des opportunités professionnelles et culturelles s’ouvrant à eux.



Retrouvez le programme :





- Le dispositif CEJ -

Le contrat d’engagement jeune s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus pour les jeunes vivant avec un handicap), qui ne sont ni étudiants, ni en formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable.



Le CEJ propose à ces jeunes un parcours personnalisé afin de les accompagner dans la construction de leurs projets professionnel ou de recherche d’emploi.



Par ailleurs, le dispositif CEJ « Jeunes en rupture », permet d’aller vers des jeunes cumulant des problématiques de logement, de mobilité et de santé afin de bénéficier d’un soutien spécifique et renforcé entre les opérateurs et les missions locales pendant la durée du parcours. À ce titre, en 2023, 235 jeunes ont été repérés et accompagnés dans le cadre de ce dispositif.





Qui sont les jeunes bénéficiaires ?

Depuis mars 2022, 14 665 jeunes réunionnais ont été accompagnés en contrat d’engagement jeune par les quatre missions locales et France Travail.



Les jeunes réunionnais accompagnés sont en moyenne plus jeune qu’en métropole, ont un niveau de qualification supérieur et sont plus nombreux à résider en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :



• 68 % sont âgés de 18 à 21 ans (61 % France entière),

• 28 % résident dans un QPV (21 % France entière),

• 38 % des jeunes ont un niveau baccalauréat ou équivalent (niveau 4) contre 30% en France entière.



Les formations sont les sorties positives les plus fréquentes et représentent plus de 58% des solutions proposées. Cette dynamique témoigne d’un fort engagement des missions locales et de France Travail.