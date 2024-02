Coups de feu à Sainte-Marie : une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte

Ce mercredi 28 février 2024, dans l'après-midi, un drame s'est déroulé dans une petite maison située chemin Piton Rouge à Sainte-Marie. Une femme a été victime des blessures par balles. Transportée au CHU Nord, la femme est dans un état grave. Son conjoint a lui été retrouvé en sang dans l'habitation. Il a été également transféré à l'hôpital en état d'urgence absolue. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Saint-Denis (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce sont les voisins de la victime qui, premiers sur les lieux, ont entendu des cris et ont alerté les secours.

Sur place, les forces de sécurité et de secours ont découvert une première victime – une femme de 48 ans – touchée à plusieurs reprises par des tirs d'arme à feu, relatent nos confrères du Journal de l'Île.

Consciente, elle est évacuée en urgence absolue vers le CHU Nord.

Son compagnon a lui été trouvé gisant, à proximité d'une arme, dans l'habitation du quartier de Beauséjour. Selon le média local, l'homme âgé de 49 ans a été évacué par hélicoptère vers le CHU Sud.

D'après les informations du Journal de l'Île, les enquêteurs et techniciens scientifiques aurait relevé plus de douze impacts de balle.

Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Saint-Denis.

- Toujours plus de violences faites aux femmes -

"Les violences intrafamiliales sont un phénomène massif à La Réunion, on a malheureusement le triste record d'être sur le palmarès en France. L'an dernier il y a encore eu une augmentation de 17% entre 2022 et 2023" annonce Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

En 2023, 12 femmes ont déposé plainte pour violences conjugales chaque jour en moyenne. Un chiffre en augmentation, alors que 10 plaintes étaient déposées quotidiennement en 2022. "Je vois ça comme une bonne nouvelle : cela veut dire que de plus en plus de femmes osent porter plainte, chose qu'elles n'osaient pas faire avant" estime cependant le préfet.

Chaque jour, ce sont en moyenne 17 interventions des forces de l'ordre qui surviennent pour des faits de violences intrafamiliales. Elles représentent 49% des atteintes volontaires à l'intégrité des personnes (AVIP) enregistrées par les forces de l'ordre. A noter que ces faits de violences "se font quasi-systématiquement sur fond de consommation d'alcool" rappelle le préfet.

Dernier féminicide en date, celui d'une jeune mère de famille à Saint-Benoît, dont le corps a été retrouvé à l'Ilet Coco. Deux personnes ont été placées en garde à vue le vendredi 26 janvier 2024 suite à la découverte du cadavre mutilé.

En France en 2023, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit une baisse de 20% après les 118 féminicides recensés l'année précédente.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugales

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

