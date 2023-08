Du soleil mais aussi des nuages et de la pluie

Matante Rosina prend sa cuillère de carry pour tenter de vous donner la météo de ce vendredi 18 août 2023. Elle la scrute attentivement ce matin et elle sent tout de suite que les nuages sont en grande forme du côté de l'est. Ils lâchent même de bonnes averses surtout vers le volcan. Dans l'ouest, toujours d'après ce qu'elle voit sur la cuillère, le soleil domine. Dans l'après-midi, les nuages jouent à cache-cache avec le soleil et obscurcissent les sommets de l'île. Matante Rosina espère que cette nouvelle technique est une bonne idée. (photo rb/www.imazpress.com)