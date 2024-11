EDF au Port : accord imminent entre la direction et les salariés, la grève pourrait prendre fin

Ce mardi 26 novembre 2024 et après huit jours de mobilisation, la grève serait sur le point de se terminer à la centrale EDF du Port. Après une dernière réunion de négociation, les salariés et la direction seraient parvenus à un accord. Il n'y aura donc pas de réunion avec la préfecture ce mardi soir (Photo rb/www.imazpress.com)

Déjà ce mardi matin, Patrick Hoarau, secrétaire général de la CGTR IEG déclarait, "on va dans le bon sens", à l'issue d'une nouvelle réunion. Après huit jours de lutte et neuf réunions, "la lutte a porté ses fruits car si on ne se bagarre pas on n'a rien", disait-il.

"Encore une fois c'est la lutte qui paye" ajoutait-il.

Dans le détail, l'accord porte sur une augmentation de la prime de conversion du biocombustible, sur une revalorisation de la prime de pénibilité avec effet rétroactif à partir de juin 2023 et sur l'embauche de deux chargés de mission.

Un consensus aurait également été trouvé pour l'étalement des retenus de salaire concernant les jours de grève.

Si cet accord était ratifié, le travail reprendrait dès ce mercredi.

- EDF : chronologie d'une grève de huit jours -

Les salariés d'EDF Production électricité insulaire (PEI) à la centrale thermique du Port ont débuté leur grève le lundi 18 novembre 2024, à 22 heures. Le préavis avait été déposé le 7 novembre dernier.

Les revendications étaient nombreuses : respect du code du travail, création de postes, perte des primes annuelles.

"Les repos hebdomadaires et les 11 heures de repos entre chaque service ne sont pas respectés", affirmait Yoen Giral-Deboisvilliers, représentant syndical CGTR à la centrale d’EDF PEI.

De plus, "on demande une réévaluation de certaines indemnités", lancait-il.

Le lendemain, les équipes maintiennent leur piquet de grève devant la centrale du Port. "Si les salariés arrivent aujourd'hui à être dans ce mouvement social, c'est qu'il n'y a pas eu d'échanges" estimait Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR.

Le mercredi soir, après une nouvelle tentative de dialogue, les syndicalistes sont ressortis de la rencontre quelques minutes à peine après son commencement. Ils avaient annoncé que le mouvement se durcirait en cas de non satisfaction de leur revendication.

Enfin, le jeudi matin, après concertation avec la direction, certaines avancées avaient pourtant eu lieu, mais il restait "des curseurs à faire évoluer, notamment sur les revendications financières", indiquait Yoen Giral de Boisvilliers. Après un vote de l'ensemble des salariés, il avait été décidé le maintien de la grève.

En début de matinée, pour manifester sa colère, Patrick Hoarau, secrétaire de la CGTR EIG, s'était enchaîné devant le site de la centrale EDF située au Port. "M'enchaîner est une démarche symbolique. On est en 2024 et l'on a toujours l'impression que les salariés sont pris en otage", indique-t-il.

Le vendredi, la grève se poursuivait, alors que les discussions étaient au point mort avec la direction. Face à l’attitude, jugée intransigeante de la direction, les syndicalistes d’EDF au Port ont décidé de mettre fin aux négociations.

Ce lundi 25 novembre 2024, alors que la grève continue, 100% de l'effectif salarié reste mobilisé. Une réunion, un premier temps reportée, a finalement eu lieu entre grévistes et dirigeants de la centrale EDF.

- Grève à EDF : la direction dit vouloir trouver des solutions -

Dans un communiqué, la direction d'EDF Réunion explique que "dès réception du préavis, la direction, attachée à un dialogue social de qualité, a rencontré la délégation syndicale à plusieurs reprises afin d'échanger sur les revendications portées".

Elle poursuit : "la direction fait du respect du droit du travail une priorité et reste pleinement détemninée à maintenir un environnement de travail respectueux et équitable pour tous, tout en garantissant la continuité de la production d'électricité, essentielle pour le territoire".

"Il apparait que la revendication principale concerne le versement d'une nouvelle prime, alors que la réussite de la conversion à la biomasse liquide de la centrale a déjà fait l'objet d'une reconnaissance financière importante", ajoute le communiqué.

Avant ce nouvel échec des négociations, la direction d'EDF PEI Port Est assurait vouloir trouver des solutions concrètes qui répondent aux préoccupations exprimées, "tout en préservant l'intérêt général et le fonctionnement de notre centrale".

Au final un accord a donc été trouvé ce mardi.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com