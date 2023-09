Jusqu'à 18 kilomètres d'embouteillages entre la région Est et Saint-Denis

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes venant de l'Est. Les bouchons remontent jusqu'à Petit Bazar à Saint-André, un secteur particulièrement embouteillé ce jeudi 7 septembre 2023. On compte entre 15 et 18 kilomètres de ralentissements. Outre le fait de l'heure de pointe, les bouchons sont également dus à la levée un peu plus tardive du chantier se trouvent entre Saint-Marie au niveau de la Ravine des Chèvres et Bel Air Sainte-Suzanne (Photo d'illustration)

Toutefois, bonne nouvelle normalement pour ce soir, dans le sens Nord/Est. Les travaux d'enrobée de la route sont enfin terminés.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com