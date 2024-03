Fin de la période de pêche : plus de 200 kilos de bichiques saisis

La pêche bichiques est interdite depuis 1er mars et jusqu'au 31 août inclus. La police de l’environnement a effectué plusieurs contrôles sur les cours d’eau réunionnais pour faire respecter cette interdiction. "Plus de 200 kilos de bichiques ont ainsi été saisis depuis le début du mois, pour une valeur supérieure à 20.000 euros" annonce la préfecture ce vendredi 22 mars 2024 (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Au début du mois, deux pêcheurs avaient été contrôlés pour pêche illégale de bichiques. Leurs vouves avaient été saisies et les 3,5 kilos de poissons pêchés, relâchés en milieu naturel.

"Récemment, les inspecteurs de l’environnement ont été alertés de nouveaux faits de braconnage à l’embouchure de la Rivière du Mât. Appuyés par la gendarmerie nationale, ils ont découvert à bord d’un véhicule plus de 190 kilos de bichiques" détaille la préfecture.

Le même jour, à la rivière Sainte-Suzanne, six pêcheurs ont été reconnus en infraction et 14 vouves ont également fait l’objet d’une saisie, disent encore les services préfectoraux.

- Lutte contre le braconnage de bichiques -

Le service départemental de l’office français de la biodiversité* rappelle que ces prélèvements, en dehors de la période autorisée, sont considérés comme des actes de braconnage.

D’après le Code rural et de la pêche maritime, les pêcheurs risquent jusqu’à 22 500 euros d’amende, ainsi que la confiscation des engins de pêche et véhicules ayant servi à l’infraction. En dehors de la période d’ouverture, il est interdit de détenir, transporter, pêcher, vendre ou acheter en connaissance de cause des bichiques à La Réunion.

- Impact sur le milieu -

La période de quiétude, du 1er mars au 31 août, est une phase importante pour le cycle de reproduction des bichiques (Sicyoptérus lagocephalus).

Pendant cette période les alevins remontent les cours d’eau pour recoloniser les têtes de bassin de nos rivières et deviennent des adultes.

Après la ponte, les larves subissent la dévalaison avec l’écoulement des eaux de surface jusqu’à la mer, où elles se nourrissent et grossissent jusqu’à obtenir la taille du bichique. Les alevins se présentent alors de nouveau à nos embouchures pour effectuer la montaison et assurer ainsi le cycle immuable de l’espèce.

"La pêche en cette période charnière porte atteinte directement à la ressource et à la survie de l’espèce. Elle participe également à la diminution des stocks qui sont observés à travers le suivi annuel de l’espèce sur notre territoire" note la préfecture.

Pour rappel, la pêche bichiques est autorisée à La Réunion du 1er septembre à fin février. Compte tenu de la dégradation de l’état de conservation de la population, leur pêche est donc interdite du 1er mars au 31 août inclus.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com