Ce mercredi 20 mars 2024, le Bisik a accueilli la demi-finale du Son du Bahut 2024. Un événement co-organisé par par 4 salles de spectacle : Le Bisik, La Cité des Arts, le Kabardock et Le Kerveguen et la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

Pour la quatrième année consécutive le Bisik accueillait la demi-finale du Son du Bahut devant un public enthousiaste.



Un événement remplie d’émotion qui a permis à cinq projets solos ou en groupe de franchir le pas sous les feux de la rampe… Un déluge d’émotion, comme à l’accoutumée, sou l’œil bieb-nveillant du jury composé de Kanasel, Charlotte Molina du groupe Taba et Alexandre Duchemann, notre régisseur et coach vocal.



Arès un entretien avec le jury, histoire de faire connaissance, les jeunes artistes qui avaient été présélectionnés ont pu enfin fouler la scène…



Ce concert à nul autre pareil présenté avec fougue par Bertrand Robert, enseignant et fonnkézèr inspiré, s'est ouvert avec le groupe Saturday Teenagers, qui a captivé l'audience avec leur composition originale "Victory", suivie des reprises appliquées d’"Hotel California" des Eagles et "The Show Must Go On" de Queen. Ce groupe prometteur se compose de Lucy au piano, à la flûte et au chant, Chloé au chant, Raphael à la batterie, Célia à la flûte et au chant (tous élèves au Collège de Salazie), Lucas (Lycée de Bras-Panon) à la guitare solo et Flavien (élève au Lycée de Saint-André) à la basse.



Tous élèves du Centre d'Expression Artistique de Salazie et multiinstrumentistes il sont brillamment coachés par Fabien Chane-Kam. De jeunes talents (ils sont habituellement huit au plateau et ont dû faire quelques sacrifices pour participer au concours qui limite à six le nombre d’artistes) qu’on espère entendra à nouveau prochainement.



Après des tonnerres d’applaudissements, la scène a ensuite accueilli la talentueuse Mado Hoarau, dont la voix douce et intense a transporté le public bien au-delà des côtes sauvages de Piton Sainte-Rose où elle vit est est élève de 4ème au Collège Thérésien Cadet. Avec ses interprétations de "Corps" d'Yseult, "Veli" de Maya Kamaty" et sa propre composition, "Ti zwazo" a cappella sur un texte de son père Jean-Yves Hoareau, fonkézèr bien connu des spectateurs du Bisik, la jeune fille a fait trembler les corps et les cœurs… Une mention spéciale pour toutes ces émotions partagées… Nous espérons la revoir bientôt lors de nos soirées (K)ozé…

- Tous les styles et tous les rythmes au rendez-vous -

Le groupe Zanfan Gayar, groupe de maloya bénédictin composé d’élèves du Collège Bouvet et entraînés par Adriana Françoise, professeure référente culture de l’établissement mais aussi par Tifrid et Richelin Mahano, a ensuite pris le relais, renversant le public avec leurs trois compositions originales "Dan La kaz", "Kantie Maloya" et "Maloya tradisiyon". Le groupe, composé de Lorik Tugar au chant, Isimira-Thomas Manatsoa au kayanm, Madia Noha au roulèr, François-Luc Vitry au piker et Mahel Techer au triangle, s'engage activement dans la promotion de la culture et de la musique réunionnaise et a proposé un final inattendu, une ode au Bisik a cappella.



Là aussi l’ambiance était électrique et le public était entraîné dans les tumulte d’une rivière des marsouins déchaaînée…



Anne-Cécile Efferma, la plus jeune participante, à peine 12 ans, élève du Collège du Bassin Bleu à Sainte-Anne et au Conservatoire, a ensuite captivée l'audience avec sa voix délicate et ses propres compositions "Je chante", "C'est les vacances" et "Mon frère". Une fragilité touchante et une prestance incroyable qui a séduit le public… Nul doute que nous retrouverons également Anne-Cécile prochainement…



Enfin, c’est le groupe Imposteur, composé de Janah, Emie, Raphaël, Celia, Melissa et Noa - tous élèves du Petit Conservatoire de l'Est dirigé par Fanny Prie - qui a clôturé le concours. Avec des reprises plus entraînantes les unes que les autres : "Get Lucky" des Daft Punk, osé, "Beggin" des Four Seasons, mais aussi une composition originale en clin d’œil à leur deuxième participation au concours, "We're Back". Une énergie incroyable qui a enflammé le public et et une progression saluée unanimement par les jurés présents l’an dernier.



Toutes les bonnes choses ont une fin et il fallait bien en arriver là…



Après une délibération serrée, le jury a été conquis par la performance exceptionnelle de Zanfan Gayar qui sera le groupe qui représentera l'Est lors de la finale du 17 avril au Kerveguen.

Félicitations à tous les jeunes artistes qui ont osé franchir le pas, aux enseignants et aux parents qui soutiennent avec ferveur leur passion. Quel enthousiasme, quelle énergie et quelles émotions… Merci à tous et à bientôt au Bisik !



N’oubliez pas ce samedi 23 mars, nous vous donnons rendez-vous dès 16h au Bisik pour découvrir le projet Ilet 3000. Une première édition d’un concept imaginé par un collectif de jeunes artistes aux multiples talents qui réunit arts visuels, musique, artisanat… autour de l'identité réunionnaise.

