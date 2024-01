Gérald Darmanin de retour à La Réunion... ce ne sera pas pour de suite

Il l'avait pourtant dit : "je serai à La Réunion la semaine prochaine pour faire un suivi" après le passage du cyclone Belal. Mais semble-t-il que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ait été rattrapé par les actualités de l'Hexagone de ces derniers jours – la colère des agriculteurs en tête. Car en effet, selon les informations, Gérald Darmanin ne sera finalement pas de retour dans notre île cette semaine. Toutefois s'il ne vient pas, les agriculteurs seront eux reçus par la direction générale des Outre-mer et le délégué interministériel (Photo : sly/www.imazpress.com)

Une information qu'a également relayé le député de la 7ème circonscription Jean-Hugues Ratenon dans un communiqué.

"La visite de Darmanin à la Réunion : et si c’était un gros coup de bluff ?", se questionne l'élu. "Comment penser autrement quand tous les observateurs annonçaient depuis plusieurs mois"que le mouvement des agriculteurs sera dur et s’inscrit dans la durée ?"

"Ce n’est donc pas des manifestations surprises et Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur et accessoirement des Outre-Mer savait très bien que le climat social allait se tendre."

"C’est dans ce contexte, que le Préfet de La Réunion prévient les élus par mail en date du 25 janvier que Gérald Darmanin sera en visite officielle à La Réunion du 01 au 04 février prochain. Ce qui me paraissait improbable compte tenu des fortes mobilisations des

agriculteurs et le blocus de Paris. A tel point que Darmanin a annoncé la mobilisation de 15.000 membres des forces de l’ordre pour assurer la sécurité."

"Mais habitué aux opérations de com comme le reste de sa bande, Darmanin annonce quand même qu’il va venir à La Réunion pour faire le point sur l’après cyclone Bélal. Soucieux prétend-il que rapidement La Réunion se remette de ses plaies. Mentèr", ajoute Jean-Hugues Ratenon.

"Ce matin, comme c’était prévisible, le Préfet annonce que ce voyage est annulé. Sincèrement, ce déplacement annulé n’est pas un drame.

- L'état de catastrophe naturelle pour toute La Réunion -

Interrogé au Tampon - alors qu'il rencontrait des agriculteurs sinistrés - Gérald Darmanin avait déclaré que "des moyens financiers seront débloqués rapidement".

Cela va être désormais possible puisque l'arrêté de catastrophe naturelle a été publié ce mardi au Journal officiel. Un état de catastrophe naturelle qui permettra de déclencher les aides pour les particuliers comme professionnels et agriculteurs. "Tous les fonds possibles seront débloqués", avait précisé le ministre.

Ce qui a motivé la décision prise par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer - qui avait d'ores et déjà annoncé lors de sa venue sur l'île "déploquer tous les moyens financiers possible", c'est notamment que "l'intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard des effets conjugués de l'amplitude de la houle, des vents et de la situation météorologique lors de l'événement".

De plus, "les cumuls de précipitations pendant l'événement présentent une période de retour supérieure à 10 ans".

Pour rappel, dès Belal loin de nos côtes, le conseil départemental, l'association des maires et la chambre d'agriculture, notamment, avaient demandé que cet état de catastrophe naturelle soit reconnu pour toute La Réunion dans les plus brefs délais.

