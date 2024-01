La Réunion panse les plaies laissées par Belal

Belal a quitté La Réunion. Définitivement. Soufflant de toutes ses forces et charroyant d'énormes nuages gorgés d'eau dans son sillage, il a fait plus qu'alerté la préfecture et Météo France, il les a inquiété. Grandement inquiété même.

Au point que les météorologues, toujours mesurés, n'ont pas hésité à parler de cyclone "extrêmement dangeureux", de "vents dévastateurs", de "conséquences majeures". Ces prévisions étaient en tout point exactes au regard des données et de la physionomie affichées par Belal.

La menace a conduit le préfet Jérôme Filippini à décréter, pour la première fois dans l'île, l'alerte violette interdisant toute sortie y compris pour les secours et les forces de l'ordre. Ce plus haut niveau d'alerte est entré en vigueur lundi à 6h

Et puis Belal a foncé sur La Réunion. Et puis il a été freiné et géné par nos montagnes et notre relief.

L'oeil du système a ainsi été empéché d'entrer sur les terres réunionnaises où il aurait provoqué les dégâts majeurs envisagés par le préfet et les météorologues.

Il a insisté. Il a longé la côte nord -est à la recherche d'une entrée. Il ne l'a pas trouvé. Alors il a poursuivi sa route. Il s'est évacué vers l'est où il est allé frappé nos voisins de Maurice.

Mais même sans frapper La Réunion de plein fouet, Belal a quand même laisser des traces profondes.

Un homme sans domicile fixe qui avait refusé d'être conduit en centre d'hébergement, a été retrouvé mort dans la soirée de samedi à Saint-Gilles-les-Bains, juste avant l'entrée en vigueur de l'alerte rouge. Il n'a pas enore été établi avec certitude que son déécès soit directement lié au cyclone mais les mauvaises conditions météo y ont sans doute contribué.

Il n'y a pas d'autres pertes humaines à déplorer. Sans doute parce que la situation cyclonique a été gérée de main de maître par le préfet jérôme Filippini. Les louanges que les Réunionnais - toujours très ciritique dans ces situations -, lui adressent sur les réseaux sociaux, le prouvent

Dans le bilan qu'il a dressé mardi matin, le représentant de l'Etat a détaillé les dégâts. Ils sont lourds.

42% des habitants n'avaient plus internet, 40% des antennes relais étaient hors-services, 32% des foyers n'avaientpas d'électricité, 17% avaient un accès compliqué ou impossible à l'eau, et 7% ne recevaient plus la TNT et la radio.

Les équipes des différents s'affairent aux réparations.

Le réseau routier a lui aussi été impacté par des éboulements, des coulées de boues et la projection d'arbres arrachés par les vents. Les travaux de déblaiement ont permi en remise en service quasi totale à la levée de l'alerte rougre sont en cours

Le secteur de l'agriculture a été fortement touché. La chambre d'agriculture va procéder au recensement des dégâts et demande que l'état de calamité agricole soi treconnu pour toute l'île.

L'association des maires et le président du conseil département, Cyrille Melchior, demande que la reconnaissancede l'état de catastrophe naturelle pour toute l'île soit rapidement effective.

Il n'y a pas encore de bilan chiffré des dégâts aux exploitations, mais, compte-tenu des vents et des précipitations il risque d'être élevé.

En provenance de Mayotte et de l'Hexagone, des renforts de pompiers, gendarmes et agents d'EDF sont arrivés ce mardi dans l'île pour aider aux réparations.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, arrive ce mercredi matin oour constaer les dégâts. Les demades de reonnaissance de catastraophe lui seront surement formulés.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier minsistre, Gabriel Attal, ont affirmé qu'ils étaient aux cotés des Réunionanis dans l'épreuve représentée par le passage de Belal. Reste à savoir s'ils ont tenu à concrétiser leurs propos en chargeant le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer d'apporter une réponse immédiate aux demande des élus.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com