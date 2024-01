Belal à Maurice : un mort et d'importants dégâts

Vents forts et pluies torrentielles

Après avoir frôlé de très prés et secoué La Réunion, le cyclone Belal a balayé Maurice ce lundi soir 15 janvier 2024 avec des pluies diluviennes et des vents violents. Il a fait au moins un mort et a provoqué d'importants dégâts. La population de l'île a été confinée jusqu'à ce mardi (Photo AFP)

L'île a été touchée lundi par des pluies torrentielles et des vents enregistrés à plus de 100 km/hDes milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité et de nombreuses voitures submergées par les eaux.

Dans la capitale Port-Louis, des voitures ont été immobilisées avec de l'eau jusqu'au capot, parfois même emportées par le courant.

La police a indiqué que le corps d'un motocycliste avait été retrouvé sur une autoroute inondée, victime d'un accident de la route

Les habitants de Maurice ont été pris de court ce lundi, alors que seul un avertissement de classe 1 avait été mis ce lundi matin. L'île était passé en avertissement de classe 2 dans la matinée, avant le passage en classe 3 émis dans l'après-midi. Le passage en classe 4 ordonnant le confinement et arrivé plustad.

Dans ce contexte, la population était allée travailler et s'est retrouvée au milieu des rues inondées. Des scènes de chaos ont été filmées dans plusieurs communes de l'île.

Cyclone #Belal à l'île Maurice



Cette vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Si la solidarité mauricienne est sans faille, à 17h25 heure locale, aucun membre du gouvernement, voir le Premier ministre, n’a songé à faire une intervention en direct pour rassurer les Mauriciens ! pic.twitter.com/9ly3QNWlKK — Amina B. (@NaminAKN) January 15, 2024

- Démission du directeur de la météo -

Le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, dans une déclaration à la télévision nationale lundi, a confirmé un décès. Il a également critiqué le MMS pour son manque d’anticipation face au cyclone, et annoncé que son directeur avait présenté sa démission.

"Je dois reconnaître que le pays a connu des moments difficiles en raison du cyclone Belal", a-t-il déclaré ajoutant être "surpris que l’arrivée des grosses pluies n’a pas été anticipée par les services météorologiques".

"Je partage la colère de beaucoup de Mauriciens. Les responsables devront assumer leurs responsabilités", a-t-il ajouté.

L'île Maurice avait été frappée en février 2023 par de fortes pluies et des vents violents du cyclone Freddy, qui avait ravagé le sud-est de l'Afrique, notamment au Malawi, au Mozambique et à Madagascar.

