Internet, Assomption, Gabriel Attal, rentrée scolaire, coup de com

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 août au vendredi 18 août 2023 : • Lundi 14 août juillet - Internet : un câble sous-marin fléchit et tout le réseau réunionnais vacille • Mardi 15 août - Les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption à Sainte-Rose • Mercredi 16 août - Gabriel Attal fait sa rentrée des classes à La Réunion • Jeudi 17 août - 217.600 élèves de retour à l'école… et un ministre comme invité • Vendredi 18 août - Gabriel Attal à La Réunion : une visite, quelques annonces... et un "gros coup de com" (Photo photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

• Lundi 14 août juillet - Internet : un câble sous-marin fléchit et tout le réseau réunionnais vacille

Internet rame, tous les Réunionnais l'auront remarqué. Si la situation s'est nettement améliorée depuis ce week-end, certains opérateurs sont toujours dans l'attente des réparations du câble sous-marins SAT-3, qui relie La Réunion à l'Europe. Réparations qui devraient prendre encore plusieurs semaines. Ces pannes à répétition rappelle à quel point notre connexion est fragile, et met aussi en lumière la nécessité pour de nombreux sites réunionnais à se faire héberger à La Réunion.

• Mardi 15 août - Les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption à Sainte-Rose

Ce mardi 15 août 2023, les catholiques de La Réunion célèbrent l'Assomption – la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. Mais alors que les précédentes années, les croyants célébraient cette fête religieuse chacun dans leur paroisse, cette année et après trois années d'absence, la messe de l'Assomption sera de nouveau célébrée à Piton Sainte-Rose. Des milliers de personnes sont attendues.

• Mercredi 16 août - Gabriel Attal fait sa rentrée des classes à La Réunion

Ce mercredi 16 août 2023, Gabriel Attal, tout nouveau ministre de l'Éducation est à La Réunion. Une visite éclair de deux jours à l'occasion de la rentrée scolaire. Une visite qui fait également office de rentrée ministérielle pour le jeune membre de l'exécutif, placé à ce poste le 20 juillet dernier par Élisabeth Borne. Mais l'élu ne vient pas seul. Pour l'occasion, il est accompagné par Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du service national universel (SNU). L'occasion pour le ministre d'installer le nouveau recteur de La Réunion, Pierre-François Mourier. Dès son arrivée, avec deux heures de retard, le ministre a annoncé la création de 180 postes d'AESH, 28 postes d'enseignants et une revalorisation salariale.

• Jeudi 17 août - 217.600 élèves de retour à l'école… et un ministre comme invité

Ce jeudi 17 août 2023, c'est l'heure de grand retour sur les bancs de l'école pour les 217.600 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion. Le début également d'une toute nouvelle année pour ces élèves et le camp professoral. Mais cette année… un invité particulier s'est glissé au milieu des élèves. Lui aussi fait sa rentrée. Il s'agit de Gabriel Attal, tout nouveau ministre de l'Éducation, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du service national universel (SNU).

• Vendredi 18 août - Gabriel Attal à La Réunion : une visite, quelques annonces... et un "gros coup de com"

Voilà deux jours de visite qui s'achèvent à La Réunion pour le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Deux jours également qui font office de rentrée ministérielle pour le tout nouveau chef de file de l'enseignement public. Lors de cette visite - et à peine descendu de l'avion -, le membre du gouvernement a fait des annonces pour La Réunion. 28 professeurs de plus, 180 AESH supplémentaires, une revalorisation salariale "sans conditions"… Oui, mais voilà : pour les syndicats et les professionnels, cette visite au pas de charge relève plus du coup de communication que de réelles améliorations du système éducatif.

