Gabriel Attal à La Réunion : une visite, quelques annonces... et un "gros coup de com"

Voilà deux jours de visite qui s'achèvent à La Réunion pour le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Deux jours également qui font office de rentrée ministérielle pour le tout nouveau chef de file de l'enseignement public. Lors de cette visite - et à peine descendu de l'avion -, le membre du gouvernement a fait des annonces pour La Réunion. 28 professeurs de plus, 180 AESH supplémentaires, une revalorisation salariale "sans conditions"… Oui, mais voilà : pour les syndicats et les professionnels, cette visite au pas de charge relève plus du coup de communication que de réelles améliorations du système éducatif

Après avoir atterri ce mercredi 16 août 2023 – avec deux heures de retard -, le ministre s'est rendu directement au rectorat de La Réunion. À peine installé derrière son pupitre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale à dévoiler ses annonces, affirmant "ne rien ignorer des difficultés et de la colère propre à cette île et à ses réalités".

"Plus de professeurs pour enseigner", a démarré Gabriel Attal, avançant le chiffre de 28 postes créés en 2023. Le ministère se félicitant même de la création de 450 emplois enseignants (tous degrés confondus) depuis 2018.

Le ministre estimant donc que "tous les besoins seront couverts en cette rentrée, dans le premier comme le second degré".

Des professeurs en plus et mieux payés pour le ministre. "Chaque professeur verra son salaire revalorisé, sans qu'aucune mission supplémentaire ne lui soit demandée en contrepartie", a-t-il déclaré. "Plus aucun professeur titulaire ne débutera sa carrière en-dessous de 3.000 euros net."

Des augmentations allant de 140 net par mois pour tous les enseignants et jusqu'à 265 euros net par mois pour les enseignants entre leur première et leur 10ème année de carrière.

En plus des 28 enseignants recrutés, Gabriel Attal a évoqué la création de 180 postes d'AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) pour La Réunion.

Au cœur des échanges également, la prise en compte des élèves qui ne sont pas forcément bons en français et maths. "Nous allons consolider les savoirs fondamentaux, mieux former les enseignants pour appuyer les élèves en maths et en français" a promis le ministre. Pour ce faire, des évaluations seront mises en place en CM1 et en 4ème, car "trop d'élèves vont au collège sans maîtriser ces savoirs" a-t-il déploré.

Pour acquérir les savoirs fondamentaux, le ministre annonce généraliser le dispositif "devoirs faits" en 6ème avec 130.000 heures en plus à La Réunion.

Tout en poursuivant sur les grands chantiers dont il dit vouloir s'emparer, Gabriel Attal a évoqué les heures d'enseignement perdues faute de professeur. "Au niveau national, on estime à 15 millions le nombre d'heures perdues. C'est pourquoi, à La Réunion, nous débloquons une enveloppe de 28 millions d'euros pour le Pacte enseignant et notamment pour les remplacements de courte durée".

- Des annonces oui... mais pas de grands changements -

Paroles, paroles, paroles…, voilà comment résonnent pour les syndicats les annonces du ministre de l'Éducation nationale.

"Ce sont des choses que l'on savait déjà,. Il a annoncé 28 postes supplémentaires, comme si c'était un cadeau alors que ce sont simplement les personnes sur listes complémentaires qui ont été recrutées. Ce n'est pas un événement à mettre à son crédit et ça ne couvre pas les besoins", souligne Marie-Hélène Dor.

Sur les AESH, "c'est ridicule", dit-elle à propos du nombre annoncé, sachant que de nombreuses familles attendent que ces agents soient affectés auprès de leurs enfants

Jérôme Motet du Snalc renchérit, "la gestion des AESH est plus une gestion comptable qu'humaine du problème".

La député Karine Lebon, présente ce jeudi 17 août aux côtés du ministre, juge insuffisant le nombre de postes crée pour ces agents. "Chaque année, je demande une augmentation des recrutements des AESH et une valorisation de ce métier indispensable pour nos jeunes en situation de handicap. Le ministre vient d’annoncer la création de 180 postes sur notre île. Au total, il y aura donc un peu moins de 3.000 AESH pour 8.000 jeunes concernés. Ce n’est toujours pas suffisant !", alerte l'élue.

Autre annonce sévèrement jugée , celui de la revalorisation salariale "sans conditions". "La réalité c'est que ce n'est pas une revalorisation puisque c'est un système de prime pour les enseignants volontaires. Une fois de plus c'est de la poudre aux yeux", s'agace Marie-Hélène Dor.

Des élus ne sont pas plus convaincus par la prestation de Gabriel Attal. Ils se demandent où, quand et pour qui les annonces seront concrêtement mises en place.

Le député Jean-Hugues Ratenon demande lui au ministre "de clarifier ses annonces".

"Aux attentes légitimes des quelque 2.600 AESH, accompagnants d’élèves en situation de Hhandicap, sur notamment le statut, le salaire, les conditions de travail et la formation, le ministre a fait dans le "minimum syndical", a déclaré le député.

"Il a en effet annoncé la création de 180 postes supplémentaires mais sans donner de précision pour combien d’heures ? Par ailleurs, le ministre n’a pas non plus indiqué quand auraient lieu ces embauches alors qu’il y a urgence en ce jour de pré-rentrée scolaire et devant les grandes inquiétudes des parents."

- Et le bac, Parcoursup... aux oubliettes ? -

Études, illettrisme, Parcoursup, baccalauréat… certains sujets sont restés sans annonces pour le moment.

Questionné sur les changements à venir pour les épreuves du baccalauréat, jugées trop précoces durant l'année, pas de réponse, pas d'annonce. Et ce, malgré le fait qu'Emmanuel Macron lui-même ayant dit que des changements seraient apportés.

La seule réponse qu'ont les professeurs pour se consoler, "d'ici septembre, il y aura des annonces", a déclaré Gabriel Attal. Pas suffisant pour les syndicats et professeurs qui alertent depuis des mois sur les problèmes rencontrés avec la plateforme d'orientation et la nouvelle réforme du baccalauréat.

- Une visite qui s'apparente plus à coup de com -

Michaël Table, enseignant, a dénoncé ce déplacement ministériel, ce jeudi matin au Port. Il a porté bien haut une affiche disant : "L'école doit être un lieu d'émancipation, pas de sélection sociale ni de communication politique".

"On veut dénoncer ce coup de communication qui sert à montrer que la rentrée se passe bien alors qu'elle ne se passe pas bien. Le lycée ne va pas bien, l'Éducation nationale ne va pas bien", nous a-t-il confié. "Ce qu'on nous demande c'est d'évaluer, de faire en sorte que les meilleurs soient sélectionnés, la fameuse méritocratie or elle est biaisée."

Estimant eux aussi avoir affaire à un "vaste coup de com" trois syndicats : Sud'Éducation, FSU, Saiper, ont refusé d'assister à la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale.

"Gabriel Attal est venu prendre la température du monde éducatif et essayer, je pense, de tester sa crédibilité dans le milieu éducatif", indique Marie-Hélène Dor de la FSU.

"Mais ça ne sert qu'à cela, à une opération de communication et il était hors de question que l'on se prête à cette mascarade", nous dit-elle. Pour la secrétaire départementale, "la coupe est pleine, il se moque du monde. Il a annoncé deux trois bricoles qui sont soit des mensonges soit absurdes, ça suffit". "On a des difficultés qui doivent être traitées sérieusement", lance-t-elle.



Pour Jérôme Motet du Snalc Réunion, "Gabriel Attal a fait honneur à sa réputation de grand communicant". "Il s'est dit prêt à réfléchir à nos propositions mais par exemple pour les épreuves de spécialité au final c'est sa solution la meilleure", dit-il.

"Pas question de faire semblant de renouer le dialogue avec des dirigeants qui n'ont de cesse de détruire les services publics", tonne Éric Annonier de Sud'Éducation.

Le ministre dit "ne rien ignorer des difficultés et de la colère propre à cette île et à ses réalités". Pas de quoi impressionner les syndicats qui n'hésitent pas à marteler : "on ne peut plus faire confiance à ce ministre et ce gouvernement".

Il semble bien que "le coup de com" n'a au final pas impressionné grand monde...

