Gabriel Attal fait sa rentrée des classes à La Réunion

Études, illettrisme, harcèlement scolaire, formation… de nombreux sujets l'attendant pour cette première visite en tant que ministre de l'Éducation nationale.

- Un nouveau recteur et des professeurs de retour à l'école… -

Au programme de la visite de Gabriel Attal, rentrée scolaire et rencontres avec les présidents des collectivités. Mais surtout, l'installation du nouveau recteur de La Réunion, Pierre-François Mourier, qui remplace Chantal Manès-Bonnisseau, parti à la retraite après trois années à la tête de l'Académie.

Mercredi 16 août :

• 08 h 30 - Pré-rentrée des professeurs au lycée Leconte de l’Isle de Saint-Denis, en présence des ministres

• 09 h 30 - Conférence de presse des deux ministres au Rectorat (Saint-Denis)

• 10h15 - rencontre avec Huguette Bello, présidente de Région au Conseil régional

• 15 h 30 - Visite des ministres des filières professionnelles "aide à la personne" et "jardins partagés" et échanges sur la cité éducative au lycée Victor professionnel Victor Schoelcher à Saint-Louis

• 17h00 - Présentation du carré culturel et du festival Bat Karé Kulturel (B2K) avec Prisca Thevenot au Tampon

Jeudi 17 août :

• 08 h 00 - Rentrée des élèves et échanges avec les ministres sur la lutte contre le harcèlement scolaire au collège Bourbon (Saint-Denis)

• 09 h 35 - Rentrée des élèves et rencontre avec des parents d'élèves à l’école primaire Frédéric Joliot Curie, en présence des ministres (La Possession).

• 11 h 05 - Présentation des dispositifs d'aide aux lycéens et échanges sur l’Éducation au numérique au lycée polyvalent Jean Hinglo, en présence des ministres (Le Port)

• 12 h 05 - Déjeuner des ministres avec les lycéens du lycée Jean Hinglo

• 14 h 15 - Échanges sur le développement durable au collège Guy Môquet, en présence des ministres (Saint-Benoît)

• 16 h 00 - Rencontre de Prisca Thevenot avec des élèves du collège de Plateau Caillou et leurs mentors, bénévoles de la station SNSM de Saint-Gilles.

• 17h30 - Rencontre de Prisca Thevenot avec un groupe de jeunes qui participera, au sein de la délégation réunionnaise, au volet jeunesse aux Jeux des îles de l'Océan Indien à Madagascar (Saint-Benoît)

Gabriel Attal a invité les syndicats à une audience mercredi 16 août en fin d'après-midi, jour de son arrivée à La Réunion. La FSU "a décidé de décliner l'invitation et organise un rassemblement militant devant le rectorat au moment de cette audience, soit mercredi 16 août à partir de 17h."

Lire aussi - Visite de Gabriel Attal : nord, sud, est, ouest... une rentrée au pas de charge pour le nouveau ministre

- L'éducation, un vaste chantier -

Au cours de cette visite qui durera deux jours, de nombreux dossiers attendent Gabriel Attal.

Au premier rang desquels, l’illettrisme et le décrochage scolaire. Dans notre département, plus de 100.000 Réunionnais ne savent malheureusement ni lire ni écrire. Afin d’éviter aux enfants d’être frappés par ce fléau, que l’illettrisme a été qualifié de priorité nationale. L’Éducation nationale est le pilier en matière de prévention des difficultés de lecture et d’écriture. Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place comme l’apprentissage du vocabulaire et de la lecture dès l’entrée au CP, grâce à de la phonologie et la découverte du principe alphabétique.

Les syndicats attendent également au tournant le nouveau ministre de l’Education nationale, alors que la profession est en pénurie d’enseignants.

De plus, la problématique de l'affectation des nouveaux enseignants réunionnais dans les académies de l'Hexagone se pose encore cette année. Et ce, alors que des postes vacants existent dans l'île et que l'éloignement de La Réunion pèse sur les familles des professeurs mutés. "Ces jeunes réunionnais formés doivent avoir le choix de rester ici", a récemment déclaré Huguette Bello, la présidente de Région.

Autre chantier à venir, le baccalauréat et Parcoursup. "On va continuer d'améliorer Parcoursup, pour que les familles et les élèves n'aient pas le sentiment d'être derrière une machine", avait lancé Emmanuel Macron. En plus de la plateforme Parcoursup, Emmanuel Macron a eu une idée, "apporter des changements" au nouveau bac mis en place par Jean-Michel Blanquer.

- Examen de passage pour Gabriel Attal -

Pour sa visite, celui qui fut ministre délégué chargé des Comptes publics et devenu ministre de l'Éducation nationale à 34 ans est attendu au tournant.

D'ailleurs, en 2018, Gabriel Attal fut nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse dans le second gouvernement d'Édouard Philippe.

Mais s'il a déjà eu une faible expérience dans le milieu de l'Éducation nationale, les syndicats eux, ne sont pas encore acquis à sa cause.

"La nomination de Gabriel Attal est une mauvaise nouvelle pour le monde de l'éducation", confie Éric Annonier de Sud'Education. "Attal est reconnu pour ses talents de communicant et il va s'efforcer de poursuivre la destruction du service public de l'éducation en accélérant la contractualisation du métier d'enseignant."

Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, est donc particulièrement attendu à La Réunion part le corps professoral. Espérons que le membre du gouvernement saura répondre à leurs attentes.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com