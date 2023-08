217.600 élèves de retour à l'école… et un ministre comme invité

Ce jeudi 17 août, c'est donc jour de rentrée scolaire à La Réunion. Comme chaque année, les jeunes reprennent le chemin de l'école deux semaines avant ceux de France hexagonale.

Cette année, ils sont 217.600 élèves réunionnais pour la rentrée scolaire 2023-2024, dont 112.720 dans le premier degré et 99.970 dans le second degré. À noter tout de même que la rentrée scolaire de l'école élémentaire Narassiguin à Bras-Panon est reportée au 21 août.

Ce jeudi, c'est également une première rentrée à La Réunion pour Pierre-François Mourier, nouveau recteur de l'Académie, qui a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 16 août.

- 180 postes d'AESH, 28 postes d'enseignants et une revalorisation salariale -

Pour cette rentrée 2023 à La Réunion, le tout nouveau ministre de l'Éducation est présent.

Ce mercredi d'ailleurs, lors de sa première journée de visite, Gabriel Attal a fait des annonces, n'ignorant rien "des difficultés et de la colère propre à cette île et à ses réalités".

Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la création de 28 postes d'enseignants dans le second degré cette année. "En cette rentrée, il y a moins d'élèves mais plus de professeurs", a-t-il déclaré.

Des professeurs qui seront mieux payés également. "Cette augmentation salariale se fera sans condition. Chaque professeur verra son salaire revalorisé sans qu'aucune mission ne lui soit demandé en contrepartie." Le tout "en prenant en compte les dispositions de la surrémunération ici, plus aucun professeur ne débutera sa carrière en-dessous de 3.000 euros net". Une revalorisation que le ministre juge "nécessaire et juste".

Autre sujet très important, les AESH. Depuis des années, des familles se retrouvent sans personne pour accompagner leur enfant à l'école. Gabriel Attal leur a donc répondu en annonçant la création de 180 postes supplémentaires pour notre département.

Concernant les savoirs fondamentaux – nul n'ignore les difficultés des élèves en français et en maths, notamment à La Réunion. Gabriel Attal a donc déclaré, "nous allons consolider les savoirs fondamentaux, mieux former les enseignants pour appuyer les élèves en maths et en français". Pour ce faire, des évaluations seront mises en place en CM1 et en 4ème, car "trop d'élèves vont au collège sans maîtriser ces savoirs".

Pour acquérir les savoirs fondamentaux, le ministre annonce généraliser le dispositif "devoirs faits" en 6ème avec 130.000 heures en plus à La Réunion.

Tout en poursuivant sur les grands chantiers dont il s'empare, Gabriel Attal a évoqué les heures d'enseignement perdues faute de professeur. "Au niveau national, en estime à 15 millions le nombre d'heures perdues. C'est pourquoi, à La Réunion, nous débloquons une enveloppe de 28 millions d'euros pour le Pacte enseignant et notamment pour les remplacements de courte durée". Cela correspond à 3% de l'enveloppe nationale.

Le ministre a évoqué aussi le sujet du harcèlement scolaire. "Je trouve révoltant que des élèves aillent à l'école la boule au ventre", dit-il. Demain - jeudi 17 août - "un décret va être publié et permettra de faire changer d'établissement l'élève harceleur et non plus la victime et sanctionner les élèves qui font du cyberharcèlement".

Le ministre a également échangé avec Huguette Bello sur le sujet de la mutation des enseignants réunionnais. "On a abordé la question des mutations et c'est un combat légitime. On est maintenant à 75% des diplômes qui pourront faire leur stage ici mais on doit faire évoluer le système", dit-il. "Ce que je veux c'est que les prochaines années on soit déjà à 75%."

Viens également le sujet de ceux qui ont exercé une partie de leur carrière dans l'Hexagone et qui souhaitent revenir. "Y a pas de place pour tout le monde mais on doit trouver une bonne organisation."

Sur les langues régionales, "c'est un très fort patrimoine culturel que nous avons en France. D'autant que je considère que c'est aussi un levier d'apprentissage pour nos élèves", dit-il. "Il faut donc pourquoi pas tester des classes bilingues français et créoles", ajoute Gabriel Attal.

- Une rentrée aux côtés des marmailles -

Ce jeudi 17 août, le ministre fera la rentrée des classes avec les élèves du collège Bourbon à Saint-Denis, axant sa visite sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Il ira ensuite en direction de La Possession pour la rentrée des élèves et rencontre avec des parents d'élèves à l’école primaire Frédéric Joliot Curie.

En fin de matinée, c'est au Port que Gabriel Attal se rend pour la présentation des dispositifs d'aide aux lycéens et échanges sur l’Éducation au numérique au lycée polyvalent Jean Hinglo.

L'après-midi, c'est dans l'Est que le ministre de l'Éducation ira. Au programme, des échanges sur le développement durable au collège Guy Môquet, en présence des ministres à Saint-Benoît.

Prisca Thevenot, de son côté, fera la rencontre avec des élèves du collège de Plateau Caillou et leurs mentors, bénévoles de la station SNSM de Saint-Gilles, avant de rencontrer un groupe de jeunes qui participera, au sein de la délégation réunionnaise, au volet jeunesse aux Jeux des îles de l'Océan Indien à Madagascar à Saint-Benoît.

- Les chiffres de la rentrée 2023 -

217.600 élèves font leur rentrée scolaire cette année 2023-2024 ce jeudi, dont 112.720 élèves du premier degré et 99.970 élèves du second degré.

Ce sont 41.020 écoliers de maternelle, 70.280 d'élémentaire et 1.270 en ULIS, ainsi que 58.600 collégiens, 25.490 lycéens, 15.880 lycéens professionnels (dont 1.420 en ULIS collège, lycée et LP) et 4.900 étudiants en post-bac de lycée qui sont attendus pour cette rentrée, dans les 654 établissements scolaires de La Réunion.

Les 22.917 agents de l’Éducation nationale, dont 17.980 enseignants, ont fait leur pré-rentrée hier, mercredi 16 août.





