Conseil régional : cantine gratuite du 21 au 31 août dans tous les lycées publics

Cette rentrée scolaire est marquée par la mise en place du dispositif "Kantine à 1 euro", proposé par la Région Réunion dans tous les lycées publics de l’île. "Pour les familles, ce nouveau dispositif représente un gain de plus de 300 euros par an et par enfant scolarisé dans un lycée" indique-t-elle. Pour marquer le lancement de ce dispositif, et aussi permettre à l’ensemble des lycéens de découvrir la cantine, les repas seront gratuits pour tous du lundi 21 août au jeudi 31 août 2023. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"L’ambition de la collectivité régionale est aussi d’accorder une place plus importante à la production locale dans les cantines. Dès cette rentrée, et grâce à la signature de conventions avec plusieurs filières, les lycéens se verront proposer plus de produits locaux dans leurs assiettes" souligne la collectivité.

L'annonce avait déjà faite le 7 juillet dernier.

