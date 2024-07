JO 2024 : la surfeuse réunionnaise Johanne Defay se qualifie pour les huitièmes de finale

Avec un score total de 11.83, la surfeuse réunionnaise Johanne Defay réussie à se qualifier pour les huitièmes de finale ce lundi 29 juillet 2024, malgré sa blessure légère à la tête. Face à Molly Picklum, ayant réalisé un score de 7.43, la qualifiée rejoins le reste de l'équipe de France : Vahiné Fierro, Kauli Vaast et Joan Duru pour la suite des Jeux (Photo : www.imazpress.com)

Après un premier tour compliqué ayant entraîné une blessure à la tête, Johanne Defay reprend du poil de la bête et se qualifie en épreuve de repêchage. La surfeuse réunionnaise avec un score de 11.83, bat son adversaire Molly Picklum ayant réalisé un score de 7.43, selon les chiffres de France Info.

Malgré une chute sur sa première vague lui valant un petit 2.83, la qualifiée réussit à réattaquer la deuxième vague avec des manœuvres rapides et précises qui lui vaudront un 4. Un score rapidement égalisé par son adversaire Molly Picklum réalisant un score de 5.83 et terminera sa course sur le récif.

Finalement, c’est Johanne Defay qui prendra le dessus avec une vague creuse et surfera à travers un beau tube. Les juges noteront 7.83 sa performance. Son adversaire tentera de répliquer avec un tube profond, mais n’arrivera pas à s’en sortir.

Bien que le jour de la confrontation ne soit pas encore connu, les huitièmes de finale sera 100% française. La surfeuse réunionnaise Johanne Defay devrait affronter Vahine Fierro annonce la fédération française de surf.



