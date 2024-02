Saint-Denis : "il faut peut-être les tuer"… le vice-président du Département de Mayotte devant le tribunal

16:21 La procureure requiert 3 mois de prison avec sursis, 5.000 euros d’amende et 3 ans d’inéligibilité La représentante du parquet prend la parole. "On fait référence à des propos tenus sur une chaîne télévisée de grande audience à un horaire de grande audience" expose la magistrate. Elle rappelle que "dès le stade de l’enquête, des associations ont porté plainte en se constituant partie civile pour incitation à la haine en raison de la non-appartenance à un territoire" Pour la représentante du parquet, il ne fait pas de doute qu'il y a une volonté d’attiser la haine sur le territoire de Mayotte (cela) va à l’encontre de la République et du code pénal" "Ce que je veux dire par là, on ne parle pas de phrase accidentelle ou détournée mais d’une répétition qui ne peut être qu’intentionnelle" estime la magistrate. "Contrairement à ce qu’il a essayé de dire depuis le début de l’audience il a (utilisé) plusieurs fois le mot "tuer" qui n’a pas plusieurs interprétations, ce sont des mots basiques et très simples" remarque la représentante du parquet. "Il y a une forme de revendication car il affirme "dire tout haut ce que les autres disent tout bas" dit encore la magistrate. Elle requiert ensuite 3 mois de prison avec sursis, 5.000 euros d’amende et 3 ans d’inéligibilité

16:12 La partie civile est "époustouflée" L'heure est maintenant aux différentes plaidoiries. L'un des avocats de la partie civile remarque : "il est assez rare qu’un élu de la République soit déféré devant un tribunal correctionnel pour des propos haineux (prononcés) sur une chaîne télévisée en direct. "Je suis assez époustouflé par la défense de Monsieur Salime Mdéré, je vais le dire de façon abrupte : où il prend ses juges pour des imbéciles ou il a toujours rien compris, ou il a oublié ce qu’il a dit en procédure" note la partie civile. "Dire qu’il a présenté des excuses en ayant des propos qui n’incitaient pas à la haine et minimiser de manière triviale, c’est se moquer du monde" ajoute l'avocat.



"Dire que le département de Mayotte est délaissé et qu’on ne l’aide pas au niveau de la sécurité et de la situation de l’eau, tout le monde en convient, c’est exaspérant. Mais là, la question est de savoir si un élu peut se comporter en pyromane tout en utilisant" je pèse mes mots" pour inciter à la haine" poursuit la partie civile. "Et bien non monsieur vous n’en avez pas le droit, il faut montrer l’exemple".



SOS Racisme s'est également porté partie civile et son avocat souligne : ce qui est particulièrement frappant dans cette affaire, c’est que les propos pour lesquels comparaît Salime Mdéré sortent de la bouche d’un élu Salime Mdéré garde la tête baissée pendant toutes les plaidoiries.





16:02 Salime Mdéré : "on m’a montré des hommes cagoulés et on m’a demandé ce que je ressentais" Questionné par l'un des avocats de la partie civile, le vice-président du conseil départemental de Mayotte, présente une nouvelle fois ses excuses. La procureure intervient et lui demande s'il estime "normal" les propos qu'il a tenus. "Non ce n'est pas normal" souligne l'élu "Alors pourquoi vous vous justifiez en disant tout le monde pourrait les tenir" répond la magistrate. Salime Mdéré répéte encore qu’il est désolé d’avoir tenu ces propos "Est-ce qu’on vous a montré une image qui vous a amené à tenir de tels propos ?" tente de savoir la procureure. "Oui on m’a montré des hommes cagoulés et on m’a demandé ce que je ressentais" répond Salime Mdéré.

15:52 Salime Mdéré : "beaucoup de choses sont sorties sans que je voulais les dire" L'audition de Salime Mdéré se poursuit : - le président : "il faut peut-être en tuer, ce n’était pas réfléchi"

- Salime Mdéré : "encore une fois ce n’est pas la phrase que je voulais sortir"

- le président : "je comprends que la journaliste intervient pour ne pas vous laisser dire ça "

- Salime Mdéré : "ce que je dis va toujours dans le sens où "il ne faut pas attendre à ce qu’il y ait un drame pour qu’on réagisse". C’est vraiment le message que je voulais passer"

- le président : "qu’est-ce qui vous a empêché de passer clairement ce message ?"

- Salime Mdéré : "pendant toute l’interview beaucoup de choses sont sorties sans que je voulais les dire, dans toute l’interview il y avait des choses plutôt positives mais voilà j’aurais préféré ne pas sortir ce genre de propos"

- le président : "vous regrettez…"

- Salime Mdéré (en l'interrompant) : "complètement, j’ai exprimé ce regret en shimaore, je me suis excusé le soir même"

- le président : "où sont ces excuses ?

- Salime Mdéré : "sur un malentendu ça a peut-être été supprimée de la page par erreur, mais ça devrait être là"

15:45 "Parfois devant les caméras, c'est compliqué" Salime Mdéré explique qu'il a tenu à être présent à l'audience "car je ne suis pas malhonnête". Le président du Tribunal lui fait remarquer "vous avez une certaine habitude de la prise de parole en public", une manière de s'étonner du manque de modération. "Oui et non on peut avoir cette habitude et parfois devant la caméra c’est compliqué surtout devant une journaliste vedette où les questions sont arrivées au dépourvu" répond le vice-président du Département de Mayotte Il qualifie ensuite lui-même ses propos de "dérapage". "Ce n'est pas une provocation, c'est un dérapage" insiste-t-il. "Je voulais simplement dire : qu’est-ce que les autorités attendent pour réagir ? Un mort ?" À son sens "aucun mahorais n’a traduit cette phrase" comme une incitation à la haine.

15:36 Salime Mdéré : "cela ne me ressemble pas" L'audience débute, le président rappelle les faits. Interviewé le 24 avril 2023, au moment de l'opération Wuambushu, Salime Mdéré avait été interviewé. Il avait alors déclaré en parlant des auteurs d'actes de délinquance : "des gamins non même pas. Ces délinquants, ces voyous, ces terroriste et il faut peut-être en tuer, je pèse mes mots » À la barre du tribunal ce jeudi, Salime Mdéré souligne : ces propos ne me ressemblent pas, ceux qui me connaissent le savent". Il explique dans quel contexte de tension il les a prononcés. Il note "j'ai parlé, c’est sous le coup de l’exaspération" et il ajoute : "ll faut pas que les gens aillent affronter les délinquants ou les jeunes qui sèment la zizanie" Il rappelle que très tôt le lendemain de l'inteview il présente des excuses sur sa page Facebook, Il rappelle son parcours dans les associations "à encourager les jeunes à faire du sport, pour l’insertion, "car faut faire en sorte à ce que ces jeunes aient des occupations" Il insiste : "je regrette encore une fois ces propos"