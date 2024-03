L'ensemble de l'île, à l'exception du sud, en vigilance fortes pluies et orages dès 11 heures

Ce mardi 5 mars, Météo France a placé le nord, l'est, le sud-est et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages. Un bulletin valable à compte de 11 heures et pour toute la journée. "Dans cette atmosphère chaude et humide, les développement nuageux ne tardent pas à faire leur retour dans l'intérieur de l'île et prennent rapidement de l'ampleur donnant par endroits de premières averses dès la fin de matinée", indique Météo France. Ces averses prennent un caractère soutenu et sont parfois accompagnées de coups de tonnerre à partir de la mi-journée (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Au fil de l'après-midi, elles débordent également sur les littoraux Nord et Ouest et dans une moindre mesure sur le Sud. Seul le littoral Est devrait à priori être plus épargné cet après-midi avant le retour d'averses soutenues voire localement orageuses en soirée et première partie de nuit suivante", ajoutent les prévisions de Météo France.

