Perturbation tropicale : La Réunion toujours en vigilance fortes pluies et orages et risque de crues

Ce lundi 4 avril, la perturbation tropicale numéro 8 a traversé d'est en ouest la pointe nord de Madagascar. Elle se reforme ce lundi matin dans le nord-est du canal du Mozambique, au large du nord-ouest de la province malgache de Diego Suarez, à proximité de Nosy Be. "De fortes pluies orageuses vont se poursuivre entrainant localement des inondations et des glissements de terrain", indique Météo France dans son bulletin. Mayotte devrait aussi connaître une dégradation pluvio-orageuse significative ce lundi. L'île voisine a été placée en alerte orange. Si La Réunion n'est pas sur la trajectoire, l'île reste néanmoins sous vigilance jaune fortes pluies et orages pour les côtes nord, est et ouest (Photo : mtotec)

"De fortes pluies orageuses vont se poursuivre ce lundi sur le nord, l'est puis le nord-ouest de Madagascar, s'attardant mardi sur la province de Majunga", annonce le bulletin de Météo France.

Des pluies qui peuvent causer localement des inondations éclair et des glissements de terrain, avant de s'atténuer progressivement à partir de mercredi.

- Mayotte en alerte orange -

Depuis minuit, Mayotte est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages. De violentes pluies et des orages sont annoncés sur le département à partir de lundi matin jusqu'à mardi en fin de journée.

Les autorités alertent la population sur les risques d'inondations et appellent à la prudence

Selon les prévisionnistes de Météo France, le pic est attendu ce lundi en cours de matinée. Les pluies seront très intenses, puisque Météo-France prévoit des cumuls compris entre 100 à 150 millimètres en 12 heures.

Le système devrait atteindre le stade de tempête tropicale à partir de mardi soir et surtout mercredi. "Un virage vers le sud-est est ensuite envisagé en fin de semaine, ce qui pourrait le rapprocher des côtes de la province de Tuléar. Néanmoins, la prévision est encore très incertaine et méritera confirmation", indique Météo France.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

PERTURBATION TROPICALE numéro 8

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1006 hPa.

Position le 04 mars à 04 heures locales: 13.3 Sud / 48.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1145 km au secteur: NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 310 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 43 km/h.

- Les trois quarts de l'île en vigilance -

Si la perturbation tropicale poursuit son chemin à l'ouest de Madgascar, La Réunion reste sous une influence humide et instable avec des vents de secteur nord-est.

Le nord, l'est et l'ouest de l'île sont en vigilance jaune fortes pluies et orages.

"Le ciel est très nuageux à couvert sur la majeure partie de la Réunion, ces nuages s'accompagnent d'averses passagères principalement au nord d'une ligne Pointe des Aigrettes Pointe de la Table en passant par Salazie, Mafate, les Plaines et le Volcan. Au fil de la matinée, ces averses peuvent encore prendre localement un caractère orageux", précise Météo France dans son bulletin.

L'après-midi, les nuages deviennent également menaçants sur les pentes et le relief de la moitié Sud avec là aussi un risque orageux qui ne peut être sereinement écarté.

Il faut attendre la fin d'après-midi pour voir se dessiner une amélioration.

La rivière des Marsouins et la rivière des Roches sont placées en vigilance crues jaune.

