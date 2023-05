La Fédération Réunionnaise des Boulangers, partenaire du Safthon

La santé des Réunionnais est au cœur des engagements de la fédération des boulangers. Afin de concrétiser ses engagements, elle annoncera lors de la fête du pain, le 6 mai à Cilaos, un partenariat avec SAF France afin de porter la campagne du SAFTHON pour la prévention contre le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF), au sein de ses boulangeries partenaires. Nous publions ci-dessous de SAFFrance.

En France, près de 10 % des femmes déclarent avoir consommé de l’alcool occasionnellement pendant la grossesse. Dans les pays industrialisés, au moins 2 % des enfants sont atteints de ce syndrome évitable à la naissance (270 enfants à la Réunion et 15 000 enfants/an en France).

"Nos boulangeries sont des lieux hautement sociaux, où se côtoie la population réunionnaise dans son ensemble. En devenant partenaire du Safthon, nos boulangeries participantes seront le relai de cette campagne de prévention", souligne le président de la Fédération Norbert Tacoun.

Des affiches de prévention et des tirelires seront distribuées par les équipes de la Fédération, aux boulangeries. Les sommes récoltées

permettront à l’association de continuer ses missions de prévention auprès des jeunes et d’accompagnement des familles en difficultés.

"En rencontrant, le Docteur Denis Lamblin Président fondateur de SAF France et du Safthon, j’ai appris que l’association qui lutte contre le SAF a été créée à La Réunion. Particulièrement sensible aux dégâts causés par l’alcool, j’ai proposé que nous puissions mettre notre pierre à l’édifice pour sensibiliser nos boulangeries et leurs publics", conclue le président Norbert Tacoun.

"A La Réunion, cela fait 30 ans que nous informons la population locale sur les risques de l’alcoolisation fœtale, mais il reste

encore beaucoup de choses à faire pour prévenir l’ensemble de la population. D’après notre étude menée en 2020 par le cabinet

Opinion Way pour SAF France, près d’un Français sur 2 ne connaît par le SAF. C’est pourquoi avoir des partenaires du SAFTHON comme la fédération des boulangers à La Réunion, qui portent ce message auprès d’un public plus large est essentiel pour agir concrètement au respect du droit des enfants à naître égaux !", témoigne Denis Lamblin.