Saint-André : 3.000 abonnés privés d'eau, la mairie distribue des de packs d’eau

  • Publié le 27 décembre 2025 à 07:58
  • Actualisé le 27 décembre 2025 à 08:48
Ce samedi 27 décembre 2025, l'eau n'est toujours pas revenue au robinet des habitants des bas de Saint-André suite à un incident technique sur le système de pompage alimentant le réservoir de Ravine Creuse. Près de 3.000 abonnés sont impactés. Une distribution de packs d’eau est organisée à la mairie annexe de Champ-Borne pour les habitants des secteurs concernés (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

La distribution de packs d’eau est organisée à la mairie annexe de Champ-Borne de 8h30 à 12h00 sur présentation d’une facture CISE pour les habitants des secteurs concernés : Colosse • Champ-Borne • Chemin Lefaguyes (partie basse) • Grand Canal • RDM Les Bas.

Un plan citerne est également déployé dans les quartiers impactés, à savoir : Chemin Agénor,  Plateau Champ Borne, Chemin Lefaguyès (partie basse), Route de Champ Borne et Grand Canal.

La Cise estime une remise en service de l'eau pour la journée de dimanche. 

- Une casse sur la station de pompage de Ravine Creuse - 

"La pompe de forage a connu une avarie et cela a entraîné des interventions nécessaires pour programmer les interventions" expliquait ce vendredi 26 décembre, Laurent Jean-François, directeur du service eau et assainissement de la Cirest.

L'incident se situe "sur le forage qui se trouve à 70 mètres de profondeur", indiquait Linda Chopinet, pour la CISE.

Actuellement, 3.000 abonnés pourraient être impactés.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]

Saint-André, Eau, Coupures

