La vigilance jaune fortes pluies est levée

Après une journée et une nuit pluvieuse sur le nord, l'est et le sud-est de La Réunion, la vigilance jaune fortes pluies a été levée ce mardi 27 février 2024 à 4 heures. Des averses sont cependant tout de même attendues dans la matinée, sur l'est de l'île, "approximativement de Sainte-Marie à Saint-Philippe en passant par le cirque de Salazie et la Plaine des Palmistes" précise Météo France. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cet après-midi, des nuages pourraient donner "des averses faibles à modérées le long des pentes et des remparts avec une petite préférence des hauts de l'Ouest" détaille Météo France.

A noter qu'en raison des fortes pluies survenues sur Saint-Denis dans la nuit, la Route du littoral a été basculée.

