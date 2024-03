Le bulletin inforoutes pour la nuit et la journée de jeudi

Le CRGT rappelle les modifications de circulation pour la nuit et la journée du jeudi 21 mars 2024. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le CRGT vous rappelle que sur la RN5 Route de Cilaos un éboulis s’est produit dans le secteur d’Ilet Augustin la semaine dernière, et par mesure de sécurité la route sera fermée uniquement dans ce secteur de 20h à 6h jusqu’au jeudi 21 mars inclus.



- Travaux de nuit -



Secteur Nord



RN6 St Denis



Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, secteur la Source, travaux d'allongement du tourne à gauche les nuits jusqu’au vendredi 22 mars inclus. Rte fermée dans le sens Nord/Ouest entre la rue Mazagran et la rue Ruisseaux Des Noirs. Attention, la voie de gauche sera également neutralisée avant le Carrefour à feu rue Mazagran.



Secteurs nord et est



RN2 St Denis/Ste Suzanne



Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bel Air à Ste Suzanne, travaux de balayage mécanique les nuits jusqu’au vendredi 22 mars. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.



Secteur est



RN2 Ste Suzanne



Sur la RN2 à Ste Suzanne, travaux de minéralisation du TPC dans le secteur de Bel Air. Route fermée entre l'échangeur de la Marine et l'échangeur Nord dans le sens Est/Nord de 20h à 5h les nuits jusqu’au mercredi 20 mars inclus. Déviation par la RN2002.



RN2 St André/Ste Suzanne



Sur la RN2 entre l'échangeur de la Balance à St André et celui de Bel Air à Ste Suzanne, travaux de nettoyage de fil d'eau les nuits du mardi 19 au jeudi 21 mars inclus. Voie neutralisée suivant les besoins du chantier de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.



RN2002 St André



Sur la RN2002 à St André, travaux de rafraîchissement de marquage routier sur l'ouvrage de Petit Bazar la nuit du mardi 19 mars. Voie neutralisée de 20h à 4h.



Secteur sud



RN3 Le Tampon



Sur la RN3 au Tampon, entre le 14ème et le 22ème km, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée, la route sera fermée à la circulation du mardi 19 mars au jeudi 11 avril inclus de 20h30 à 5h. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.



RN1 St Pierre



Sur la RN1 à St Pierre, travaux de réparation de joints de chaussée de l'ouvrage d'art de la Ravine des Cabris les nuits jusqu’au jeudi 21 mars inclus. Route fermée à la circulation dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h entre l'échangeur ZI3 et celui de Pierrefonds. Déviation par la bretelle de sortie ZI3.



RN1/RN3 St Pierre



Sur les RN1 et RN3 à St Pierre, travaux de fauchage sur les échangeurs Badamier et Basse Terre les nuits jusqu’au jeudi 21 mars inclus. Chaussée réduite sur les bretelles des échangeurs de 20h à 5h.



RN3 St Pierre/Le Tampon



Sur la RN3 entre l'échangeur de Mon Caprice à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux d'élagage les nuits jusqu’au jeudi 21 mars inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre suivant les besoins du chantier.



Secteur ouest



RN1 La Possession



Sur la RN1 de la Possession à la Ravine à Malheur (côté ouest de la route du Littoral), travaux de curage les nuits jusqu’au vendredi 22 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 4h dans le sens Ouest/Nord.



RN1 Le Port



Sur la RN1 au Port, pour permettre des travaux de pose de boucles de comptage dans le sens S/N, la circulation sera interdite entre l'échangeur Sacré Cœur et celui de Ste Thérèse la nuit du mercredi 20 mars. Déviation par la RN1E et les voiries communales de 20h30 à 5h.



RN1A St Paul/St Gilles



Sur la RN1A à Saint Gilles, pour permettre des travaux d'enrobés dans la rue du Général de Gaulle, la bretelle de sortie de l'échangeur au nord de Saint Gilles les Bains sera interdite à la circulation la nuit du mercredi 20 mars. Une déviation sera mise en place par la RN1A de 21h00 à 5h00.



RN1 St Paul



Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la circulation sera interdite entre l’ouvrage Etang St-Paul et Cambaie de 20h30 à 5h selon le programme suivant :



- Dans les deux sens la nuit du mercredi 20 mars.



- Dans le sens Sud/Nord la nuit du jeudi 21 mars



Une déviation sera mise en place par les voiries communales et les routes départementales.

Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.



RN1 St Paul/Le Port



Sur la RN1 de St Paul à la commune du Port, travaux de balayage mécanique de l’échangeur de l’Eperon à celui de Sacré Cœur les nuits jusqu’au jeudi 21 mars. Neutralisation de la voie selon avancement du chantier de 20h à 5h.



- Travaux de jour -



Secteur sud



RN5 Route de Cilaos



Sur la RN5 Route de Cilaos, secteur d’Ilet Augustin, des travaux du purges sont programmés les jeudi 21 et vendredi 22 mars de 6h à 20h, avec alternat assorti de coupures de la circulation de 45 minutes selon les besoins.



Secteur est



RN2 Ste Rose



** Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise jusqu'en fin d'année 2024.

Alternat selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.



** Sur la RN2 à Ste Rose, entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 19 avril.

Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



** Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Les Bambous, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'au vendredi 22 mars.

Circulation alternée de 8h30 à 15h30.



RN2 St Benoît



Sur la RN2 à St Benoît, secteur Ravine Sèche, travaux de réparation sous chaussée jusqu’au vendredi 26 avril. Alternat de 8h30 à 15h30.



RN3 St Benoît



**Sur la RN3 à St Benoit, du giratoire des Plaines au Pôle sanitaire Est, travaux d'aménagement d'un TCSP. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 22 mars.



** Sur la RN3 à St Benoit, secteur de l'Echos, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'à fin mai.

Alternat de 8h30 à 15h30.



- Restriction permanente -



Secteur nord



RD41 St Denis/Route de la Montagne



Sur la RD41 Route de la Montagne à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de création d’un giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41, la route est fermée à la circulation dans les deux sens, dans le secteur de la Redoute. Prévisions de réouverture le vendredi 5 avril à partir de 5h.