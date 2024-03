Le nord et le sud placés en vigilance jaune vents forts dimanche à partir de 10h

Le nord et le sud de La Réunion seront placés en vigilance jaune vents forts ce dimanche 24 mars 2024 à partir de 10h. Le sud et le sud-est seront par ailleurs placés en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 15h, de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Le vent sera orienté à l'Est Sud-Est et soufflera assez fort sur les côtes et les hauteurs. Les rafales sont comprises entre 60 et 80 km/h, voire plus localement sur les littoraux exposés" détaille Météo France. "L'état de la mer se dégrade. Elle est en général forte et devient très forte au Sud et croisée par déferlement d'une houle de Sud entre 2 et 3 mètres"

