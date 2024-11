Le Tampon : à la Clinique Durieux, salariés et direction se mobilisent pour réclamer la reprise des activités

Ce mercredi 13 novembre 2024, une centaine de professionnels de santé, administratifs et membre de la direction de la Clinique Durieux au Tampon se mobilisent. Un rassemblement pour "informer sur la situation de la clinique", dont les activités de chirurgie et d'endoscopie ont été suspendues le 5 novembre pour quatre mois, par l'Agence régionale de santé pour "manquement dans la gestion des risques sanitaires et la sécurité des soins". Mais également demander la reprise du travail pour les salariés et pour les patients (Photos : DR)

"Notre souhait est de pouvoir reprendre l'activité de la Clinique Durieux", confie une salariée à Imaz Press, qui n'a pas souhaité que son identité apparaisse. "Cela pour le bien des patients et des 250 salariés", ajoute-t-elle.

"La clinique est un établissement qui n'a jamais eu de soucis et du jour au lendemain, sans prévenir, l'ARS ferme ces services", s'indigne la membre de l'administration.

La clinique qui, depuis une semaine, "est sans intervention chirurgicale et là ce que l'on fait c'est que l'on balade les patients". "Des patients qui ne veulent pas aller ailleurs", note-t-elle.

Certes, elle reconnaît "qu'il y a des mesures comme partout, des points à améliorer et justement on met tout en place pour régulariser cela mais malgré tout ils ont tenu à ferme le bloc".

Dans un communiqué envoyé par la direction, "cette décision incompréhensible n’est aucunement le reflet de la réalité vécue par les patients au sein de la clinique. La qualité des soins, la sécurité et la prise en charge des patients sont et ont toujours été une priorité absolue pour l’ensemble des professionnels de l’établissement – direction, médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants et salariés".

Une incompréhension "d'autant plus grande que nous n'avons pas eu la possibilité de partager des éléments de réponses concernant les points d'améliorations mentionnés par l'ARS dans son arrêté".

- La Clinique Durieux dans le collimateur de l'ARS -

Le directeur général de l’ARS de La Réunion a annoncé le 5 novembre suspendre les activités de chirurgie et d’endoscopie de la Clinique Durieux, au Tampon.

Cette décision fait suite à une inspection menée par les équipes "qui a constaté de nombreux manquements dans la gestion des risques sanitaires et la maîtrise de la qualité et de la sécurité des soins au sein de l’établissement", indique l'ARS dans un communiqué.

La Clinique Durieux et le centre de dialyse MG Durieux avaient fait l'objet d'un refus de certifications de la Haute Autorité de Santé en janvier 2024, pour des insuffisances concernant déjà le respect des règles d’hygiène, la sécurité du circuit du médicament et la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

À la suite de cette décision, l'ARS avait pris acte de l'engagement de la Clinique Durieux de remédier au plus vite aux écarts relevés par la Haute Autorité de Santé et l'agence avait mobilisé des accompagnements méthodologiques régionaux auprès de l'établissement.

L'inspection des derniers jours "a mis en évidence des avancées insuffisantes et la persistance de lacunes importantes au regard des exigences de sécurité des soins et de vigilance aux risques infectieux", note l'Agence régionale de santé.

