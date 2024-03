Les assistantes sociales se sont mobilisées devant le rectorat

Une mobilisation nationale a eu lieu ce vendredi 22 mars dans l’Éducation Nationale. A l’appel de la FSU et de l’UNSA-Éducation, les assistant.es de service social manifestaient devant le rectorat de la Réunion pour attirer l’attention sur leur situation et leurs conditions de travail. 35 assistant.es de service social, soit la moitié de l’effectif de l’académie étaient mobilisés aujourd’hui.

"Ces personnels indispensables au fonctionnement des établissements sont invisibilisés, se sentent méprisés et souffrent d’un manque de reconnaissance. Ils et elles accomplissent leurs missions dans des conditions dégradées et réclament des moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner au mieux les élèves et les familles" indique la FSU.

"C’est d’autant plus urgent que le territoire est marqué par des difficultés sociales considérables et des besoins plus criants que dans l’hexagone. Ces difficultés pèsent lourdement sur la réussite scolaire" alerte le syndicat.

Une délégation a été reçue par le recteur qui a "reconnu l’engagement de ces personnels et la nécessité de donner au service social de l’éducation les moyens dont il a besoin".

"Il s’est donc engagé à faire remonter les demandes de créations de postes et d’un service social du 1er degré avec des moyens supplémentaires" conclut le syndicat.