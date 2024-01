Les quatre infos à retenir : centre d'hébergement, Belal, aéroport et cyclone

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 14 janvier 2024 : - Forte tempête tropicale Belal : retrouvez les centres d’hébergement et les numéros d’urgence par commune - "Belal va marquer l’histoire des cyclones à La Réunion", annonce Météo France - Cyclone Belal : l'aéroport Roland-Garros fermera ses portes à 16 heures ce dimanche - Belal : La Réunion en alerte rouge à compter de 20h et au moins jusqu'à mardi matin

Forte tempête tropicale Belal : retrouvez les centres d’hébergement et les numéros d’urgence par commune

La tempête tropicale Belal poursuit actuellement son intensification avant son passage au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi et lundi. Alors que le département a été placé en alerte orange cyclonique, certaines communes ont mis en place des centres d'hébergement et des numéros d'urgence.

"Belal va marquer l’histoire des cyclones à La Réunion", annonce Météo France

Depuis 19h, ce samedi 13 janvier 2024,La Réunion est placée en alerte orange cyclonique. Une décision en raison de la menace représentée par le cyclone Belal. À 7h ce dimanche, le système se situait à 340 km au nord - ouest des côtes réunionnaises. Il se déplaçait à 13 km/h, le long d'une trajectoire sud-sud-ouest qui le rapproche toujours plus de nos terres. "Un système qui commence à devenir dangereux et est encore prévu de s'intensifier pour les prochaines heures", note Météo France.

Cyclone Belal : l'aéroport Roland-Garros fermera ses portes à 16 heures ce dimanche

En raison des conditions météorologiques qui continuent de se dégrader, la société aéroportuaire informe les passagers que l’aéroport La Réunion Roland Garros sera fermé ce jour à 16 heures et ce jusqu’à nouvel ordre. Les vols pour la journée de demain sont annulés.

Belal : La Réunion en alerte rouge à compter de 20h et au moins jusqu'à mardi matin

À compter de 20h ce dimanche 14 janvier 2024 et au moins jusqu'à mardi matin, La Réunion sera placée en alerte rouge cyclonique, a annoncé le préfet Jérôme Filippini dans une conférence tenue à la mi-journée. C'est le prochain passage sur l'île du cyclone Belal qui a motivé cette décision préfectorale. À 16 heures ce dimanche, le système et ses "vents extrêmes" se situait à 225 km au nord - ouest des côtes réunionnaises. Si Belal a atteint le stade de cyclone tropical en fin de nuit dernière et son intensité s'est stabilisée depuis. Il devrait entamer un virage plus franc vers le Sud-Est la nuit prochaine. Il est possible que Belal reprenne son intensification dans les prochaines 24h pouvant le conduire proche du stade ou au stade de cyclone tropical intense juste aux portes de la Réunion. Il devrait passer au plus près, de notre île entre très tôt lundi matin et lundi dans la journée. La Réunion "est potentiellement exposée à un impact cyclonique majeur, avec une possibilité de vents dévastateurs", prévient Météo France.