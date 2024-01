Les quatre infos à retenir : catastrophe naturelle, Gérard Éthève, Darmanin et agriculture

BONSOIR - À la une de ce mardi soir 23 janvier 2024 : - Cyclone Belal : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour La Réunion - Gérard Éthève, fondateur d'Air Austral est décédé - Gérald Darmanin de retour à La Réunion la semaine prochaine pour faire le point - Agriculture : la filière tente de chiffrer ses pertes après le passage du cyclone Belal (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cyclone Belal : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour La Réunion

Le préfet l'avait annoncé ce lundi 22 janvier et c'est désormais officiel. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour La Réunion et l'ensemble de ses communes. L'arrêté a été publié ce mardi 23 janvier 2024. "L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances", précise l'arrêté. Les assurés ont désormais 30 jours pour déclarer leurs sinistres auprès de leurs compagnies d’assurances. Une publication qui arrive une semaine après le passage du cyclone "dévastateur" qui a provoqué la mort de quatre personnes, ainsi que des dommages graves pour le secteur agricole mais également de nombreux dégâts sur les routes, les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone.

Gérard Éthève, fondateur d'Air Austral est décédé

Gérard Ethève, fondateur historique d'Air Austral n'est plus. Nous l'avons appris ce mardi 23 janvier 2023, celui qui a fondé la compagnie aérienne locale en 1990 est décédé à l'âge de 93 ans. Le chef d'entreprise avait quitté ses fonctions de président du directoire et de directeur général le 6 avril 2012.

Gérald Darmanin de retour à La Réunion la semaine prochaine pour faire le point

Il l'avait d'ores et déjà annoncé lors de sa venue à La Réunion suite au passage du cyclone Belal, Gérald Darmanin sera de retour sur notre île la semaine prochaine "pour faire un suivi du travail engagé", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de faire le point sur les dégâts - alors que l'arrêté de catastrophe naturelle a été publié ce mardi 23 janvier 2024 au Journal officiel

Agriculture : la filière tente de chiffrer ses pertes après le passage du cyclone Belal

Voilà plus d'une semaine que le cyclone Belal a touché La Réunion. Vents forts, fortes pluies… des conditions météorologiques qui ont profondément marqué l'agriculture réunionnaise. Champs noyés, cultures dévastées, serres arrachées… Si les dégâts listés ne sont pas encore totalement évalués, les premiers chiffres "tournent autour de 33 millions d'euros de pertes, dont 31millions pour le végétal", a indiqué Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d'agriculture.