Les quatre infos à retenir : tempête, drogue, incendie et Car jaune

BONSOIR - À la une de ce mercredi soir 24 janvier 2024 : - Vigilance rouge fortes pluies : les établissements scolaires fermés ce jeudi dans les secteurs concernés - Suspecté de transporter de la drogue, l’équipage met le feu à son navire - Saint-Denis : important incendie au Domaine du Chaudron - Car jaune : les lignes desservant le sud suspendues jeudi matin en raison de la météo

Vigilance rouge fortes pluies : les établissements scolaires fermés ce jeudi dans les secteurs concernés

Ce mercredi 24 janvier 2024, la tempête Candice se situe désormais à seulement 235 kilomètres au large de nos côtes, à l'Est-Nord-Est. Météo France a placé l'ouest en vigilance orange fortes. Le sud, le sud-est et le secteur de Saint-Leu passent vigilance rouge. Dans ces secteurs, les établissements scolaires seront fermés ce jeudi. Toutes les zones de l’île sont également placées en vigilance jaune vents forts, à l’exception de la zone Nord. Le préfet fait le point sur la situation.

Suspecté de transporter de la drogue, l’équipage met le feu à son navire

Jeudi 11 janvier 2024, la Gendarmerie maritime de Mayotte a intercepté un bateau dans la zone économique exclusive française de Mayotte, avant de devoir porter secours à son équipage. Soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants, l'équipage a déclenché un incendie à bord du bateau à l'arrivée des gendarmes, qui s'est rapidement propagé et a forcé les hommes à se jeter à l'eau. "Tous sains et saufs, les 8 hommes de l’équipage du Sina ont alors été recueillis par les gendarmes maritimes" précisent les autorités.

Saint-Denis : important incendie au Domaine du Chaudron

Un important incendie s'est déclaré dans un bâtiment du Domaine du Chaudron (Saint-Denis) en milieu de journée ce mercredi 24 janvier 2024. Les flammes et l'énorme panache de fumée sont visibles de plusieurs quartiers dionysiens et notamment depuis la route de la Montagne. L'incendie et l'intervention des secours ont provoqué nombreux ralentissements sur le boulevard Lancastel.

Car jaune : les lignes desservant le sud suspendues jeudi matin en raison de la météo

Suite au déclenchement de la vigilance rouge fortes pluies sur les zones sud et sud-est de l’île, les lignes O1, O2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, ZO et T de Car Jaune seront suspendues toute la matinée du jeudi 25 Janvier 2024. La reprise de ces lignes s'effectuera en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et de l'état du réseau routier. Les lignes E1, E2, E3 et O3 fonctionneront normalement.