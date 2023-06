Les quatre infos à retenir : découverte macabre, Cirest, refus d'obtempérer et fête de la musique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 14 juin 2023 : - Saint-André : le corps calciné d’un homme retrouvé à l'arrière d'un véhicule - Le Directeur général des services de la Cirest victime d'une agression - Charente : un policier fait feu après un refus d’obtempérer, l’automobiliste tué - Saint-Denis célèbre la fête de la musique au rythme des générations

Saint-André : le corps calciné d’un homme retrouvé à l'arrière d'un véhicule

C'est une macabre découverte qui a été faite cette nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin 2023 à Saint-André. Le corps d'un homme calciné a été retrouvé à l'arrière d'un véhicule, dévoilent nos confrères. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis. Selon les enquêteurs, la piste criminelle pourrait être envisagée.

Le Directeur général des services de la Cirest victime d'une agression

Le Directeur général des services de la Cirest, Pierre Catapoulé, a été victime d’une agression à la sortie d’un restaurant à Saint-Benoît ce mardi 24 juin 2023. Il a été "frappé au visage à coups de bâton par une personne cagoulée" annonce Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et président de la Cirest. (Photo CIREST photo Sly imazpress)

Charente : un policier fait feu après un refus d’obtempérer, l’automobiliste tué

Un automobiliste a été tué par un policier qui a fait usage de son arme après un refus d'obtempérer tôt ce mercredi 14 juin matin à Angoulême, en Charente, selon le parquet, cité par l'AFP.

Saint-Denis célèbre la fête de la musique au rythme des générations

Ce mercredi 21 juin 2023 marquera le lancement de la fête de la musique à Saint-Denis. Cette 41ème édition mettra l’accent sur l’intergénérationnalité. Un thème qui rendra hommage à la diversité des différentes générations et qui par ailleurs rassemblera les personnes de tout âge, origine et horizon en un seul et même événement. Si jusqu’à présent la programmation est tenue secrète, la ville assure des festivités animées par 1.000 artistes.