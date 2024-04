Les quatre infos à retenir : juge condamné, combat de rue, prison et salazie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 5 avril 2024 : - Mayotte : l'ex juge Karki condamné en appel à 10 ans de réclusion pour viol - Violences urbaines : le préfet renouvelle l’arrêté interdisant les combats de rue ce week-end - Prisons surpeuplées à La Réunion : face au manque d'effectifs, l'administration pénitentiaire recrute - Eboulement à Salazie : 70 personnes bloquées au Col des Boeufs, des navettes déployées pour les évacuer

Mayotte : l'ex juge Karki condamné en appel à 10 ans de réclusion pour viol

Un verdict plus lourd qu’en première instance : Hakim Karki, ancien juge d’instruction de Mayotte a été condamné en appel à dix ans de réclusion jeudi 4 avril 2024 par la cour d’assises du Val-de-Marne. L'homme avait fait appel de sa condamnation à huit ans de prison prononcée en décembre 2022 par la cour d’assises de Paris pour le viol d’une enseignante commis à Mamoudzou.

Violences urbaines : le préfet renouvelle l’arrêté interdisant les combats de rue ce week-end

Pour prévenir les troubles à l’ordre public suite aux récentes violences urbaines dans plusieurs communes du département, le préfet de La Réunion interdit à nouveau l’organisation des combats de rue dans le département de La Réunion, à compter de ce vendredi 5 avril 2024 à 18h jusqu’au lundi 8 avril 2024 à 8h. Le port et le transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et de leurs éléments dans le département de La Réunion, sont toujours interdits. Des interdictions de fait déjà établies par la loi, mais des arrêtés préfectoraux nécessaires "pour renforcer l'intervention des forces de l'ordre".

Prisons surpeuplées à La Réunion : face au manque d'effectifs, l'administration pénitentiaire recrute

Dans les prisons de La Réunion, ce n'est un secret pour personne – Imaz Press l'avait déjà largement évoqué – il y a trop de monde. Sur les trois établissements pénitentiaires de l'île (Saint-Denis, Saint-Pierre et Le Port) on compte 1.100 détenus pour 860 places. Un nombre de prisonniers en hausse et des effectifs toujours en baisse. Raison pour laquelle ce vendredi 5 avril, a lieu la journée nationale des métiers de l'administration pénitentiaire. Objectif : faire connaître ces métiers qui attirent peu.

Eboulement à Salazie : 70 personnes bloquées au Col des Boeufs, des navettes déployées pour les évacuer

Un éboulement s'est produit vers 10h ce vendredi matin 5 avril 2024 sur la route forestière du Haut Mafate donnant accès au col des Bœufs. 40 m3 de roches ont dévalé la falaise en obstruant "l'intégralité de la route forestière 13, juste en dessous du parking Bord à Martin" précise l'ONF. La circulation est donc impossible. Environ 70 personnes sont bloquées au niveau du parking. L'ONF et la mairie de Salazie ont mis en place des navettes pour les évacuer. Les randonneurs devront marcher jusqu'au lieu-dit les Béliers. Ils pourront ensuite monter dans les bus qui les déposeront dans le village de Grand Ilet.