Les quatre infos à retenir : hiver austral, Johny Michel, Air Austral et leptospirose

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 3 mai 2024 : - Vers un avant-goût d'hiver austral : baisse des températures de 4 à 5 degrés ce week-end - Escroqueries : l'ancien syndicaliste Johny Michel condamné à un an de prison ferme - "Aucune perturbation (des vols) n’est à envisager à ce jour", affirme Air Austral - Leptospirose : nombre record de cas en quatre mois à La Réunion

Vers un avant-goût d'hiver austral : baisse des températures de 4 à 5 degrés ce week-end

Alors qu'il y a quelques jours, on parlait encore de chaleur, bonne nouvelle, ce week-end du 4 et 5 mai, une nette baisse des températures est attendue à La Réunion, "accompagné d'un passage d'un front froid atténué", indique Météo France ce vendredi 3 mai 2024. "Entre ce vendredi (encore chaud, au-dessus des normales) et le pic de fraîcheur centré sur dimanche/lundi (températures inférieures aux normales), la masse d'air devrait perdre autour de 4 à 5 degrés en moyenne", ajoutent les prévisions. C'est d'ailleurs cette nuit que les Réunionnais sentiront le frais. Un froid accentué par l'alizé soutenu qui donnera des frissons aux plus frileux.

Escroqueries : l'ancien syndicaliste Johny Michel condamné à un an de prison ferme

Ce vendredi 3 mai 2024, Johny Michel, ancien syndicaliste, était devant le tribunal de Champ-Fleuri pour connaître la décision dans l'affaire d'escroquerie. Le juge a tranché. Johny Michel a été condamné à une peine de trois de prison, dont deux avec sursis. Le tribunal a également prononcé un mandat de dépôt à effet différé, indiquent nos confrères de Clicanoo. Il devra donc indemniser la quarantaine de parties civiles impactées pour un préjudice estimé à 200.000 euros ainsi que des dommages et intérêts.

Air Austral : aucun accord n'a été signé entre la direction et les syndicats

Les dernières négociations n'ont rien donné au siège de Air austral ce vendredi 3 mai 2024. Un plan de restructuration doit être présenté, mais syndicats et direction n'arrivent toujours pas à trouver un accord. La menace d'une grève, du 10 au 15 mai, plane donc toujours. Aucune date n'a été décidée pour d'éventuelles prochaines négociations, et l'entreprise n'a pas bénéficié d'un nouveau délai pour signer l'accord.

Leptospirose : nombre record de cas en quatre mois à La Réunion

L’épidémie saisonnière de Leptospirose se poursuit, le nombre de nouveaux cas déclarés en moins de 4 mois est supérieur au maximum annuel jamais atteint (169 cas en 2022). En raison de l’épidémie particulièrement intense cette année, il est préconisé à la population une vigilance accrue, en appliquant des mesures de protection individuelle, en consultant un médecin dès l’apparition de symptômes, et et en indiquant la ou les activités à risque de contamination pratiquées. Côté dengue, al tendance est à la baisse du nombre de cas avec poursuite de la dispersion géographique des cas.