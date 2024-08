Les quatre infos à retenir : Johanne Defay, houle, Air Mauritius et rappel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 2 août 2024 : - Surf : la Réunionnaise Johanne Defay surclasse Carissa Moore et se qualifie en demi-finales - Forte houle : l'ouest, le sud et sud-ouest en vigilance jaune vagues submersion - Air Mauritius : des Réunionnais bloqués à Maurice dénoncent "une gestion de crise catastrophique" - Risque de Listéria mono : rappel de sachets de salade Vallée Créole

Surf : la Réunionnaise Johanne Defay surclasse Carissa Moore et se qualifie en demi-finales

Les Français ont brillé ce jeudi 1er août lors des quarts de finale de surf. En quart de finale, la Réunionnaise Johanne Defay a affronté la Hawaiienne Carissa Moore, championne olympique en titre. Elle affrontera en demi-finale Caroline Marks, qui a dominé l'Australienne Tyler Wright.

Forte houle : l'ouest, le sud et sud-ouest en vigilance jaune vagues submersion

Ce vendredi 2 août 2024, un train de houle australe est arrivé sur le littoral ouest et sud de La Réunion. Une houle qui "déferle de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au Sel et qui s'amplifie pour atteindre 3 mètres l'après-midi puis 4 à 5 mètres en soirée", indique Météo France. Une vigilance jaune vagues submersion sera en vigueur à compter de 12 heures. En raison de cette vigilance vagues submersion, les communes de Saint-Paul et de Saint-Pierre ont pris des mesures de restriction concernant l'accès au littoral. À compter de 22 heures, une vigilance orange pour ces mêmes zones entrera en vigueur. Prudence près du rivage.

Air Mauritius : des Réunionnais bloqués à Maurice dénoncent "une gestion de crise catastrophique"

Ils pensaient passer d'agréables vacances et pourtant. Une cinquantaine de Réunionnais sont restés bloqués à Cape Town (Afrique du Sud) avant d'enfin prendre l'avion. Mais leur histoire ne s'arrête pas là puisque désormais, c'est à Maurice qu'ils sont coincés. La raison : trois avions de la compagnie aérienne Air Mauritius cloués au sol. Les naufragés du ciel dénoncent "une gestion de crise catastrophique et des conditions inadmissibles"

Risque de Listéria mono : rappel de sachets de salade Vallée Créole

Ce vendredi 2 août 2024, le site des alertes de produits dangereux "Rappel Conso" a annoncé le rappel des sachets salade batavia de 150 grammes de la marque Vallée Créole. Des salades vendues dans plusieurs supermarchés de La Réunion. Une demande formulée suite à un soupçon de Listéria mono. Il est donc demandé au consommateur de ne plus consommer ce produit et le détruire. Les personnes qui auraient consommé les "produits" et présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin.