Les quatre infos à retenir : naufrage, baleines, Teddy Riner et Didier Robert

Au moins 25 morts dans un naufrage "provoqué par des trafiquants" entre les Comores et Mayotte

Au moins 25 personnes sont mortes en mer entre l'archipel des Comores et l'île française de Mayotte après le naufrage de leur embarcation, dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 novembre, a annoncé lundi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans l'Est et la Corne de l'Afrique. Elle affirme que l'embarcation a été sabordée par des trafiquants.

En plein mois de novembre, une baleine et son baleineau aperçus au large de Saint-Leu

Ce lundi 4 novembre 2024 - et alors que la majorité des baleines a quitté les eaux réunionnaises - une mère et son baleineau ont été aperçus par les équipes de Globice au large de Saint-Leu. C'est à quelques centaines de mètres du Souffleur que les cétacés nageaient paisiblement, profitant encore un peu de La Réunion avant de partir vers le large.

"On est Français ou on n’est pas Français" : Teddy Riner dénonce le coût de la vie dans les Outre-mer

Alors que dimanche 3 novembre 2024, plusieurs milliers de personnes issues de la diaspora ultramarine ont manifesté contre la vie chère en Outre-mer, Teddy Riner, - quintuple champion olympique de judo - né en Guadeloupe, a lancé un message en soutien à la mobilisation pour faire baisser les prix dans les départements et régions d’outre-mer.

Loyers payés par la Région : Didier Robert condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité

Ce mardi 5 novembre 2024, c'est au tribunal de Saint-Denis que Didier Robert avait rendez-vous. L'ancien président de Région a été condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans le cadre de faits de concussion et de prise illégale d’intérêts dans l'affaire des indemnités de logement qu'il a perçues de la collectivité lorsqu'il était en poste entre 2016 et 2020. Une procédure ouverte en 2022 à la suite d’un signalement de la chambre régionale des comptes. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. L'avocat de Didier Robert a annoncé faire appel de la décision.