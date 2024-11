Les quatre infos à retenir : justice, grève au Port, enfants et Bheki

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 20 novembre 2024 : - Jets de galets au Port : quatre mineurs de 13 à 15 ans jugés pour la mort de Kenya - Le Port : la grève continue à la centrale EDF, faute de "réponses satisfaisantes" de la direction - Protection de l'enfance : hausse de 15 % des informations préoccupantes en un an à La Réunion - Bheki rétrogradée au stade de dépression se comblant, de la houle et des vents forts attendus jeudi à La Réunion

Jets de galets au Port : quatre mineurs de 13 à 15 ans jugés pour la mort de Kenya

Le drame avait marqué La Réunion. Le 30 septembre 2024, Kenya, une jeune maman de 25 ans perdait la vie, touchée par un galet lancé depuis le pont de la Rivière des Galets au Port. Ce mercredi 20 novembre 2024, quatre jeunes sont jugés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.

Le Port : la grève continue à la centrale EDF, faute de "réponses satisfaisantes" de la direction

Peu d'avancées du côté de la centrale électrique du Port-Est ce mercredi 20 novembre 2024. En grève depuis lundi soir, les salariés n'ont pas obtenu de "réponses satisfaisantes" de la part de leur direction, et continuent donc leur mouvement. Un piquet de grève est présent devant la centrale. Les syndicalistes n'excluent pas un durcissement du mouvement si les négociations ne devaient pas avancer.

Protection de l'enfance : hausse de 15 % des informations préoccupantes en un an à La Réunion

Ce mercredi 20 novembre 2024, le jardin de l’État à Saint-Denis accueillait une journée départementale dédiée aux droits de l’enfant et à la parentalité. Une mobilisation pour "informer et outiller les familles réunionnaises" face à des réalités souvent marquées par les violences intrafamiliales et les situations de danger.

Bheki rétrogradée au stade de dépression se comblant, de la houle et des vents forts attendus jeudi à La Réunion

Bheki continue de s'affaiblir. Elle a été rétrogradée au stade de dépression se comblant ce mercredi 20 novembre 2024 à 16h. Elle est passée à proximité de Rodrigues dans la nuit. À 12 heures, l’alerte cyclonique y a été levée. Maurice est en alerte 1. Le système devrait passer au sud de La Réunion jeudi matin, à un stade affaibli. Des pluies sont attendues dès ce mercredi. Un avis de vigilance jaune vagues-submersion a été émis pour l'est, le sud-est et le sud de La Réunion à partir de 9h ce jeudi, ainsi qu'un avis de vigilance jaune vents forts pour l'ouest et l'est de l'île. Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion