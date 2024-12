Les quatre infos à retenir : mobilisation, Madagascar, agriculteurs et crise

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 5 décembre 2024 : - Saint-Denis et Saint-Pierre : un millier de manifestants dans la rue contre la politique du gouvernement (qui est tombé) - Sommet économique à Madagascar : Huguette Bello à la tête d'une délégation de La Réunion - Agriculteurs en colère : la DAAF à Saint-Pierre cible de jets d'œufs et aspergée lisier - Une chaîne WhatsApp pour informer la population en temps réel en cas de crise

Saint-Denis et Saint-Pierre : un millier de manifestants dans la rue contre la politique du gouvernement (qui est tombé)

C'est dans un contexte politique des plus incertains que des centaines de travailleurs descendent dans la rue pour manifester ce jeudi 5 décembre 2024. À La Réunion, environ 500 défilent dans les rues de Saint-Denis. Une centaine de manifestants sont déjà regroupés devant la préfecture. Ce mouvement de mécontentement a lieu alors que le gouvernement Barnier a été renversé mercredi soir par une motion de censure à l'Assemblée nationale.

Sommet économique à Madagascar : Huguette Bello à la tête d'une délégation de La Réunion

Ce mercredi 4 décembre 2024, à la veille de l'ouverture du sommet économique (CEO Summit), la présidente Huguette Bello a rencontré la délégation réunionnaise qui va représenter notre île dans la capitale malgache. Tous les participants, munis d'un badge aux couleurs de la marque "La Réunion", ont pu échanger sur leurs problématiques et leurs besoins. Pour s'ouvrir davantage au monde et à la coopération régionale, certains freins doivent être levés. Le Sommet qui démarre ce jeudi matin, semble faire office de première pierre d'un vaste édifice en construction.

Agriculteurs en colère : la DAAF à Saint-Pierre cible de jets d'œufs et aspergée lisier

Ce jeudi 5 décembre 2024 à Saint-Pierre, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs sont mobilisés devant les locaux de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Réunion (DAAF). Ils déplorent des spécificités locales pas prises en compte concernant l'application des règles d'épandage. Pour se faire entendre, ces derniers ont jeté des œufs et aspergé les locaux de lisier.

Une chaîne WhatsApp pour informer la population en temps réel en cas de crise

Une chaîne WhatsApp pour informer la population en cas d'attentats et de phénomènes météo dangereux est lancée, annonce la préfecture ce jeudi 5 décembre 2024. Intitulé Préfet 974 - Alertes, cet outil d'information est ouvert à "l’ensemble de la population et des acteurs du territoire" précise la préfecture. Il faut s'abonner gratuitement à la chaîne pour recevoir les messages d'alertes.