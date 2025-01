Les quatre infos à retenir : perpétuite, masques, chambre de commerce et OPMR

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 24 janvier 2025 : - Réclusion à perpétuité requise contre la mère d'Amandine, torturée et morte de faim à 13 ans - Masques FFP2 : Clinifutur Cosmeceutics réclame près de 600.000 euros au Département - Pierrick Robert met en garde contre "un cataclysme économique" - BQP, marges des grandes surfaces : l'OPMR fait le point sur ses travaux

Réclusion à perpétuité requise contre la mère d'Amandine, torturée et morte de faim à 13 ans

Le parquet a requis vendredi la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans à l'encontre de Sandrine Pissarra, cette mère de famille jugée devant les assises de l'Hérault pour actes de "torture" et de "barbarie" pour avoir affamé à mort Amandine, sa fille de 13 ans.

Masques FFP2 : Clinifutur Cosmeceutics réclame près de 600.000 euros au Département

La société Clinifutur Cosmeceutics a demandé, ce jeudi 23 janvier 2025, devant le tribunal administratif, le paiement de près de 600.000 euros au Département de La Réunion. Cette somme correspond au remboursement d’une commande de masques FFP2 effectuée en 2020, au début de la crise Covid. Le rapporteur public a conclu au rejet de la demande d’indemnisation, invoquant l’absence de preuves suffisantes.

Pierrick Robert met en garde contre "un cataclysme économique"

Un guichet unique dédié aux entreprises en difficulté va être mis en place à La Réunion. L’annonce a été faite ce vendredi 24 janvier 2025 par Pierrick Robert, président de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR), lors des vœux à la presse. Cet outil servira à l’accueil et à l’accompagnement et au conseil des chefs d’entreprise en difficulté. Le président de la chambre consulaire a aussi insisté sur la morosité de la situation et a dit craindre "un cataclysme économique".

BQP, marges des grandes surfaces : l'OPMR fait le point sur ses travaux

L'Observatoire des prix et des marges de La Réunion (OPMR) organisait ce vendredi 24 janvier 2025 sa première assemblée plénière de l'année. L'occasion de faire un point d'étape dans son étude cherchant à déterminer la composition des prix de l'alimentaire dans les grandes surfaces, mais aussi le Bouclier qualité prix (BQP).